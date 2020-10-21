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未能改善塞車 新北解除泰山區新五路、楓江路口禁左
新北交通局在泰山區新五路試辦尖峰時段禁止左轉楓江路管制措施3個月後，因無明顯改善成效，交通局指出，決定解除管制，回復左轉，提醒駕駛人依號誌、標誌和員警指揮行駛。
五股交流道周邊路網車流動線複雜，國道1號、台65、台64及平面道路車輛交會，幾乎天天打結，從台65線下匝道車輛要直行或左右轉，平面動線也可直行及左右轉，各路口車輛交錯經常導致壅塞，其中以新五路、楓江路口情況最嚴重。
交通局今年7月決定在尖峰時段禁止新五路車輛左轉楓江路，交通管制工程科長陳建成說，原希望紓解五股交流道周邊路網車流交錯、壅塞情形，但試辦期間9處路口車流情形並無明顯變化。
陳建成表示，新北大道與泰林路口、新五路與中平路口、新北大道與中原路口等3處路口的車流停等時間反而拉長，導致服務水準下降，只有中原路與中環路口的車流停等時間從86秒減少至79秒，服務水準上升。
陳建成為，由於試辦未能明顯改善新五路車流壅塞和往國1車流交織的問題，目前已移除禁止左轉楓江路標誌管制牌面，也調整新五路、楓江路口箭頭燈號誌，解除尖峰禁左管制，回復左轉楓江路。
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