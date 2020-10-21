侯友宜：盼望中央儘速補足公費流感疫苗

新北市板橋區文翠里長王永源20日帶球棒到衛福部疾管署抗議流感疫苗不足，新北市長侯友宜今天表示，盼望中央儘速補足公費疫苗數量，也會加強與里長溝通並給予鼓勵、安慰。

新北市長侯友宜今天主持因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第89次應變會議暨市政會議，會後接受媒體聯訪。

侯友宜說，中央調整政策公費流感疫苗施打對象優先順序後，里長在第一線真的很辛苦。里長都已經通知里民在什麼時間來施打，卻突然疫苗數量不足，施打的人又很多，里長面對第一線的壓力與心情，可以完全理解。

侯友宜說，市府一定會再與里長不斷溝通、共體時艱，更重要的是，希望中央能夠快速地增購疫苗，補足數量。

侯友宜表示，這段時間謝謝里長的辛苦，也要求民政局、區公所隨時為里長鼓勵。因為今年確實太多人要施打流感疫苗，地方對施打需求的疫苗量無法爭取，也有沒有辦法加購，所以要拜託中央加速，讓里長符合第一線面臨要施打民眾的期待。

新北市板橋區文翠里長王永源20日上午赴疾管署抗議公費流感疫苗不敷需求，他昨晚受訪時表示，雖對打不到疫苗的長者覺得抱歉，但他會配合中央政策，也盼中央能儘速再安排里民施打疫苗。

疾管署昨天對此事件回應表示，衛生局都有疫苗控流，也預留給幼兒和學生，避免防疫破口出現校園。