聽新聞
test
0:00 / 0:00
校舍裝太陽能發電比例低 新北：回饋提升至7成
教育部統計全國，新北各校設置太陽光電發電設備成績（屋頂型）是六都最後一名，新北市議員陳文治、羅文崇、陳世榮指出，校舍新建、改建需優先考量，風雨操場屋頂也納入設置考量，並把發電回饋百分之百都給學校，推廣才有力度。新北市長侯友宜說，已提升到7成。
新北各機關學校總電費統計，2018年9億130萬5905元、2019年8億9357萬134元，未來學校全面裝設冷氣，電費將持續攀，而六都學校裝設太陽能發電設備，以高雄70%居多，其次分別為台南64%、台中56%、桃園42%、臺北44%。
陳文治指出，新北因為回饋少還有努力空間，學校像是風雨操場造價約1000萬元至1100萬元，由業者出錢蓋風雨操場並裝設太陽能板，還有發電回饋費用給學校，相信會是正面幫助。
陳世榮說，公共建築學校最大宗，推動面臨困難是因為學校沒有這樣規劃與設計，未來興建學校改建校舍要優先考量，且南部百分之百回饋給學校，新北要鼓勵學校設太陽能光電，就要把回饋多給學校。
侯友宜說，學校部分會盡量做，北部天氣不穩定和南部不能比，回收率低業者做的意願不高，校舍興建、改建原則上都會加裝太陽能版，風雨操場也是同道理，至於是否百分之百回饋給學校，還需嘗試一段時間。
新北教育局指出，新北300多間學校已有121間學校設立太陽光電發電設備，相關設備費用由業者支出，2019年由回饋金5成提高到7成，舉例來說一年12萬元的回饋金，學校能分到8萬元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言