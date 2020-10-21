新北提天燈自治條例草案 設標章、隨燈徵收發展基金

平溪放天燈是知名觀光活動，但過往放天燈也造成山林汙染，新北市經濟發展局提出「新北市天燈永續發展自治條例」草案，將加強管理天燈施放及生態環境，並規劃設計天燈標章，將收取20至50元不等價格，確切價格將由基金會進行最終討論，但商圈說，希望價格不要太高，業者才負擔的起。

市府將設置「新北市天燈永續發展及基金管理會」，由市府單位、區公所、當地商圈、天燈業者、專家學者派代表單位委員，針對未來要收取多少天燈永續發展費進行討論，確定後由公所辦理標章印製、發放、稽查、裁罰及收取費用等相關流程。

草案指出，收取永續發展費是基於使用者付費及營業者負擔原則，並設立基金，將用在補償因天燈損害財損的受害者、行政管理及人事費用、老人福利、商圈環境改善等方面支出。

經發局商業發展科專員黃恆瑋表示，目前平溪有53家天燈業者，也已跟地方蒐集意見，會要求業者在天燈上貼上防火防偽造的標示，才可對遊客販售天燈，也會制訂稽查制度，並鼓勵民眾檢舉。

黃恆瑋表示，因天燈肇災狀況不一，沒有一定金額，未來會以場地保險的方式，以公共意外責任險的模式，後續如有民眾因天燈影響有財損，可透過保險理賠，但要等到成立基金會、有基金來源後，才可跟保險公司進行洽談。

理事長林高美雲表示，永續發展費未來會用在天燈肇責的補償費用上，剩餘的才會用在老人共餐等地方公益事務，商圈業者希望標章金額不要太高，才比較負擔的起。

林高美雲說，製作天燈手續較繁瑣、並有一定的成本，目前販售價位落在150元至250元之間，販售一個天燈利潤不到100元，舉例來說，如果天燈標章一個要價50元，也會變成業者要負擔的成本之一，勢必要轉嫁到消費者身上。