國泰裁40位地勤人員 北市勞動局：要求港龍提預備措施

因疫情關係影響航空業，國泰航空集團今天公佈企業重組，其中，600名台灣籍員工是否受影響。台北市勞動局長陳信瑜表示，國泰航空宣布將裁員5900人，對香港總部機師及空服員為主，台灣部分人員主要為地勤人員共40人，目前勞動局正進一步關切中。

陳信瑜表示，目前台北市政府勞動局正在調查當中，若有涉及居住在台北市民的勞工將會進一步關切，也會要求總公司採取預備措施。

陳信瑜表示，香港商國泰航空，目前勞保人數431人，只有95年資遣1人紀錄，減班申請2梯次(3/1～5/31有428人，7/1～9/30有357人)，無大解紀錄。勞動局10/12發文，已經要求10/27以前說明計畫。

陳信瑜指出，香港商港龍航空有限公司台灣分公司在109年07月，登記在高雄市的投保人數為107人，這比較可能波及，但仍等集團通知。另外還有投保人數431人，暫時不會被影響，但如有被波及，也不致於到大量裁員。

陳信瑜說，「港龍總公司在台北，各縣市沒有任何的分公司，因國泰航空機票由旅行社賣，所以不需設分公司，以致各縣市沒據點。」