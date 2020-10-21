北市議會修食安自治條例 販售含萊劑美豬可裁罰

台北市議會法規委員會今天通過「台北市食品安全自治條例」修正案，增列含萊劑美豬不可在北市販售的裁罰金額。衛生局說，修正自治條例需經議會三讀通過，送行政院核定才會執行。

北市議會法規委員會審查由國民黨台北市議員陳重文等人提案修正「台北市食品安全自治條例」案，議員要求針對含萊劑美豬肉品增列罰則，經委員會討論，增訂新台幣6萬元至10萬元以下罰鍰，可按次處罰。

與會的北市府衛生局長黃世傑會後接受媒體聯訪時說，國人對含瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）美豬存有疑慮，市長柯文哲態度就是要標示來源，並強調需弄清楚源頭，否則後續花再多人力和設備檢查都是徒勞無功。

他表示，議會法規委員會通過增訂自治條例罰則，北市府跟議會態度一樣，就是一種表態，市府認為含萊劑美豬應零檢出是最好，若議會三讀通過後，會送行政院核定。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷指出，「台北市食品安全自治條例」曾在民國105年間增訂第9條之一，規定台北市販售豬肉及產製品不得檢出乙型受體素，但未訂罰則。

她指出，議會法規委員會今天修正通過增訂食品安全自治條例第17條之一，只要違反第9條之一規定，可處6萬元以上10萬元下罰鍰，可按次處罰；修正自治條例需經議會三讀通過，因增列罰則，所以需要送行政院核定。