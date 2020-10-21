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空品細菌濃度超標 北醫：建物舊 速裝空氣清淨機等設備
台北市環保局最近稽查醫院空品，結果台北醫學大學附設醫院、三軍總醫院內湖院區及台北市立聯合醫院陽明院區，室內空氣品質細菌濃度超標，其中北醫已是第二次超標。對此，北醫回應，此次稽查不合格的地點，為一大樓1樓骨科及中醫等候區，因建物歷史較為久遠，影響空氣循環流通，將盡速加裝空氣清淨機以及紫外線UV燈，加強殺菌。
由於北醫空品不合格已經是累犯，北醫則回應，北醫曾於2017年也被稽查，三大樓1樓批價掛號區細菌超標，經加裝空氣清淨機，並在空調設備增設紫外線UV燈，空氣品質均符合規定；後續也會持續強化院內環境清潔消毒，盡速完成相關改善作業。
另外，台北市立聯合醫院陽明院區也遭抽測不合格，聯醫表示，陽明院區將依環保局專家學者的建議，加強通風抽排外氣及現場清潔工作，預於11月16日前完成改善，由環保局擇日複查。
聯醫表示，陽明院區已經依規定，10月20日前在1樓大門外明顯處張貼「本場所室內空品不合格」公告，並於10月21日配合環保局派員稽查，將加強通風抽排外氣及現場清潔工作。
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