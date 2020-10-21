若年底疫情威脅市民健康 盧秀燕：跨年等活動可能停辦

年底新冠疫情是否捲土重來，影響大型活動是否舉辦。繼台北市長柯文哲今天強調，如果北市一周出現15個新增確診案例，「大型活動一定會關掉」台中市長盧秀燕上午也說，若疫情可能造成市民健康的威脅或傷害，包括跨年、新社花海暨台中國際花毯節、綠柳川聖誕燈會等都可能停辦或減量，市府正進行相關準備。

但盧秀燕也提到，「我們的經驗比別人豐富」年初市府承辦2020台灣燈會在台中，當時2、3月份是新冠肺炎疫情最嚴重的時候，當時也考慮過是否停辦或減量進行，但因為防範合宜，使活動又辦得成，預防也做的好，沒有1個人因而被感染。

因此，年底會根據台灣燈會的經驗，做好兩套計畫，一是正常舉行，另則是停辦或減量，會隨時滾動檢討，請市民不必恐慌，市府會有所準備。