侯友宜：嚴審核二廠除役逕流廢水汙染削減

新北市長侯友宜今天表示，台灣電力公司第二核能發電廠機組除役過程，一定要注意核能安全。除中央審查環境影響評估，市政府在逕流廢水汙染削減計畫，會攜手把關嚴審。

新北市長侯友宜今天上午主持因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第89次應變會議暨市政會議，會後於市府18樓市政會議室接受媒體聯訪。

記者詢問侯友宜，原子能委員會20日通過核二廠除役計畫，等待相關環評通過環保署審查後，才會辦理核發除役許可相關事宜，對此他的看法。

侯友宜表示，目前中央規劃在民國110年及112年，核二廠兩個機組要除役。他認為，除役過程一定要注意核安，因為沒有核安，對新北市居民是惶惶不可終日。

他說，核安的審查過程有一定的嚴格標準，包括環境影響評估，及要與新北市府互相處理的逕流廢水汙染削減計畫，相信大家都要做到嚴格把關，讓核二除役過程確保安全，讓大家安心。

侯友宜表示，除役是一個大方向，除役過程所有的細節務必要落實嚴格管理，審查的過程當一定要確實把關。

市府環保局表示，核二廠機組通過除役審查後，拆除過程，營建工地應於施工前，檢具逕流廢水污染削減計畫，報新北市府環保局核准，並據以實施。依據水汙染防治法必須設置包含沉砂池、遮雨、擋雨、導雨設施等汙染削減措施。