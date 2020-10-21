政大指南校區環評通過 委員附帶建議提高綠建築標章

國立政治大學指南山莊校區開發案，今天環評大會修正後通過「第二次環境影響差異分析書報告書」，不過委員認為，基於周邊環境，政大指南山莊校區開發應提高綠建築標章，但考量學校校舍開發都是透過募款，經費有限，環評大會決議，此案修正後通過，但有附帶決議，建議宜提高綠建築標章等級至黃金級。

政治大學規劃在校區東側增闢指南山莊校區，目前校區的圖書館已經完工啟用，也被封為全台最美大學圖書館之一，由於政大變更宿舍區建築量體及配置；變更宿舍區景觀植栽規劃、樹木保護暨移植計畫及交通規劃；還有變更南區基盤建設。

宿舍區原規劃5棟改為4棟，整校區減少兩棟建築；樓高原為地上11至12樓，變更為10至11樓；建築面積由4679.29平方公尺縮為4354.78平方公尺；總樓地板面積則配合都審決議，由3萬9330平方米縮為33238平方米；宿舍區人口數變更前為2500床、變更後則為1811床。

不過政大也變更宿舍區的交通規劃，有委員提到，宿舍區的停車格位，自行車才規劃20席，但學生數有1千多人，是否足夠？依照政大開發單位統計，政大學生的運具使用汽車占6.1%、機車占10.2%、自行車僅占1%。另外委員也提醒，施工過程的運土車輛不要低估，應盡量減少環境影響，還有委員提到，希望將綠建築標章提高至黃金級。

經過環評委員閉門會議討論，決議政大指南山莊校區開發案第二次環差修正後通過，附帶決議也建議將綠建築標章，宜從銀級提高至黃金級等級。