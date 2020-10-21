新北耶誕城 侯友宜：整體評估該停就停

台北市跨年晚會可能因武漢肺炎疫情改線上轉播或取消，新北市長侯友宜今天表示，歡樂耶誕城會隨著疫情發展來調整。不以單一數據作為辦不辦的依據，會整體評估，該停就停。

台北市觀傳局長劉奕霆日前在議會答詢時說，初步規劃，若北市出現15例以上確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）案例，擬改採線上轉播或取消跨年晚會，侯友宜今天到市議會市政總質詢前接受媒體聯訪，媒體詢及歡樂耶誕城是否有因應武漢肺炎疫情的備案？他說「我們一定有備案」。

侯友宜表示，歡樂耶誕城在舉行的過程當中會不斷去討論，因應哪一種狀況來做緊急的改變跟彈性的處理，會跟中央疫情指揮中心的整個地方疫情做結合，絕對不以單一數據作為辦不辦的依據。

他表示，會做整體評估，該停就停，該轉換另外一個方式就轉換另外一個方式，會隨著疫情發展來調整。因單一數據是參考值，新北市會更嚴格，會看入境及隔壁縣市感染情形來做好完整判斷，該立即停止就立即停止，隨時做好彈性調整的處理方案。