綠議員嗆侯友宜為大群館卡配合款 要副市長測謊背書

新北市議員戴瑋姍與市長侯友宜今於議會為了配合款事件正面交鋒。戴瑋姍當面嗆侯，為了大群館案懷恨在心，卡配合款又要求官員不得出席會議，「根本是新版政治迫害」；侯友宜也怒回，不要空口說白話，「講些子虛烏有的事」，氣氛火爆。最後戴更現場要求副市長謝政達及副祕書長邱敬斌測謊，證實2人曾透露侯因大群館案對她不滿；侯友宜則說，「很多東西不是敢不敢，他們已經說過，沒有這回事。」

戴瑋姍指控，在主計處統計的議員配合款項中，撥款前三名都是國民黨，多達七百多萬，自己建議的1196萬中，卻只撥款26萬；此外，侯友宜更在市政會議中，要各局處不得與她接觸，連電話都不能打，「為什麼要漢子打趴妹子？」

面對戴瑋姍不斷批評，侯友宜也怒回，「蛤？我打你？我用哪裡打你啊」；他也要求戴瑋姍舉證，「不要空口說白話，好好問政吧，不要講那些子虛烏有的事」，並強調自己從來沒有下過指導棋，也沒將誰列入黑名單。

戴瑋姍則現場要求謝政達及邱敬斌測謊，證實2人曾透露侯因大群館案對她不滿，謝政達則回覆，「可以啊」，並澄清當時絕對沒有提到大群館，僅建議議員可以多問市政議題，少談政治。

戴瑋姍進一步逼問侯，敢不敢讓他們測謊，侯友宜則說，「問政就問政，很多東西不是敢不敢，他們已經說了，沒說過這句話」。最後侯也向戴喊話，「同仁在執行公務過程上，如果無法符合戴議員需求，請議員多多包容」，「你要多體諒基層同仁在行政流程的苦，包容體諒最辛苦的基層同仁，沒有基層同仁就沒有我們，是基層同仁在負責任。」