豬肉含瘦肉精最高罰10萬 北市食安條例增列條文送二讀

為防堵含瘦肉精豬肉進入台北市，台北市除了規定零檢出，台北市議會國民黨團連署提案，另在台北市食品安全自治條例第九條之1的限制規定增列第17條之1處罰條款，違反者可處新台幣6萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰，上午在議會法規會審查通過，將送大會二、三讀。

上午審查時，原條文內容為，依違反第九條之1規定者，依食品安全衛生管理法相關規定辦理。中央主管機關就豬肉或其相關產製品訂定乙型受體素安全容許標準後，違反第九條之1規定檢出乙型受體素含量超過安全容許標準者，依前項規定辦理；未超過安全容許標準者，處新台幣5萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

經過國民黨議員陳重文、游淑慧、秦慧珠等人討論，認為中央主管機關就豬肉或其相關產製品訂定乙型受體素安全容許標準，與北市零檢出不同，決定將第17條之1條文內容精簡為「違反第九條之一規定者，處新台幣6萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。」

罰責部分，因食安法第44條第1款規定，處新台幣6萬元以上2億元以下，議員認為中央食安法罰責起跳為5萬元，自治條例應跟進，因此將5萬元提高為6萬元。法務局長袁秀慧表示，北市規定零檢出，但如果超過中央的標準，衛生局可以用中央法令，從重處罰，最高可罰2億。

由於增訂條文是國民黨議會黨團提案，雖然在法規會審議通過，但仍須送大會二、三讀，民進黨梁文傑表示，行政院未來恐認為違反中央法規，且若與中央法規砥觸，業者被罰若提訴願，訴願可以會依中央標準，畢竟地方法規無法 凌駕中央，這是政治立場，他互相尊重，但未來在大會二讀討論時會保留大會發言權。

民進黨議員周威佑也保留大會發言權，他也認為，未來送行政院核定時，會依據相關法令制度，只能按法令體制走，地方訂罰責，他覺得是浪費時間。