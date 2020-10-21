文山工業區定位新創拒汙染 中市府：超越內湖科技園區

違章工廠頻傳、工業區用地不足，市議員林汝洲今天在財政經濟委員會業務質詢，要求市府加速開發，當地確有地主反對，但集中在山下的嶺東一帶，但大肚山的居民並未反對，他建議市府應分期開發。經發局長張峯源表示，市府決定要開發文山工業區，並定位是新創園區，拒絕汙染產業，他表示日後可以超越內湖科技園區。

林汝洲表示，文山工業區1996年開始規劃，有部分地主反對，文山工業區至延宕23年。今年5月6日市府召開審查會，討論分區分段開發的可能性，市府並把文山工業區定位，要打造成超越新創科技園區，但目前卻沒有詳細的方向與內容，地主都以為是要延續之前設置高汙染的甲工乙工的方式進行開發，持續抗議陳情。

林汝洲議員質疑，經發局長於業務工作報告提到的分區分段開發，是否將繼續延宕？ 經發局張峯源則回應，文山工業區未來的方向是要超越內湖科技園區，內容包含金融、新創、科技、研發等，絕對不會是傳統有重污染的產業。

張峯源表示，7月21日、8月18日經發局也辦理區段徵收所有權人意願調查說明會及地區發展專家學者座談會，作為規劃方案研擬基礎，後續將進行財務可行性評估及提出都市計畫法定程序。