「忠義文學獎」徵文比賽10月底揭曉得主

社團法人中華桃園明聖經推廣學會、社團法人中華關聖文化世界弘揚協會主辦的「忠義文學獎」徵文比賽從2005年開始，今年「第十二屆頒獎典禮」109年10月31日下午1 點在國立臺灣師範大學「教育學院大樓201國際會議廳」登場。

主辦單位表示，今年感謝總統府、考試院均特別致電恭賀慰勉所有得獎者，另外包括中國全國政治協商會委員汪國新、中國福建省東山政治協商會前主席劉小龍，和中國山西省解州關帝廟文物保管所長衛龍，也都透過網際網路的方式，表達對第12屆頒獎典禮的恭喜與道賀之意。

「忠義文學獎」徵文比賽徵文主題今年從「覺世真經」「陰騭文」、「太上感應篇」等經典，進行發揚忠孝節義精神之闡述。集結多篇出色小說作品，包括社會組文創類「英雄千面：召喚內在關公精神」、大專組文創類「土虱兄」及更生組「司过之神」，故事內容高潮迭起，環環相扣，令人拍案叫絕，嘆為觀止。

社團法人中華桃園明聖經推廣學會、社團法人中華關聖文化世界弘揚協會表示，忠義文學獎是以維護和推廣優良傳統忠孝節義、三綱五常的固有倫理精神為目的而舉辦，希望能用充滿浩然正氣之筆，來激勵人民的良知良能，重振社會道德倫常。

第十二屆忠義文學獎海內外徵文活動頒獎典禮，蒞臨現場全程參與者，典禮結束時贈送「關聖帝君大解冤咒‧護身保命金卡」乙幀。

主辦單位長期推動宗教、教育、文化、醫療及公益慈善事業，並且致力於弘揚關帝聖君忠義仁勇的精神。相關活動訊息詳至社團法人中華關聖文化世界弘揚協會、社團法人中華桃園明聖經推廣學會官方網站：www.guansaint.org.tw。