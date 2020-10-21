北市3醫院空品細菌濃度超標 環保局要求限期改善

社會住宅與一般集合式住宅，甚至是與過往由政府直接興建的國宅之間的差異，應是社宅所企圖彰顯的社會價值。我們認為，社會住宅的社會價值，應該是建立在「社區營造」的過程之上，以社區為單元，茁壯出一個以居民為主角，支持居住型態多樣性的生活系統。

2020-10-21 12:54