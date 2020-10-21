北市3醫院空品細菌濃度超標 環保局要求限期改善
台北市環保局今天表示，台北醫學大學附設醫院、三軍總醫院內湖院區及台北市立聯合醫院陽明院區室內空氣品質細菌濃度超標，已要求業者11月16日前改善。
環保局表示，行政院環境保護署分別於103年1月23日及106年1月11日公告應符合室內空氣品質管理法的第一、二批公告場所，包括北市醫學中心及區域醫院共23處。
環保局指出，本次醫療機構室內空氣品質專案稽查，針對上述23處醫療機構進行標準方法檢測，結果台北醫學大學附設醫院、三軍總醫院內湖院區及台北市立聯合醫院陽明院區室內空氣品質細菌濃度超標。
環保局表示，北醫1樓骨科/中醫等候區細菌濃度達2622CFU/m3、三總內湖院區2樓眼科等候區細菌濃度達2602CFU/m3、聯醫陽明院區1樓藥局等候區室內細菌濃度達2175CFU/m3，均超過管制標準1500CFU/m3。
環保局指出，已依「室內空氣品質管理法」，限期業者於11月16日前完成改善，並於改善期間內場所入口明顯處張貼不合格標示，若逾期未改善將依法處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。
環保局補充，其中北醫為再次超標，北醫106年遭查獲1樓批價掛號區細菌超標情形，但本次超標地點與前次不同為1樓骨科/中醫等候區，環保局將啟動專家學者輔導機制，要求業者落實改善，加強室內空品維護。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言