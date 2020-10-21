核廢料去哪 侯友宜要行政院、總統說清楚

核一廠進入除役階段，核二廠則在2021年、2023年相繼除役，核四廠則已送走燃料棒，不論是核廢料或是核四公投都成為新北市議員關注焦點，新北市長侯友宜今強調，未來核廢料如何解決，「行政院，總統」要來跟新北承諾，另他有空會參與公投。

新北市議會今進行總質詢，張維倩說，核一廠部分台電與新北有很大爭議，侯曾找過時任經濟部長沈榮津，雙方針對核一乾式貯存桶的水保修正認為有突破，但日前卻說這2年台電仍未送件，台電則發表聲明，是新北未提出適法之處分。

侯友宜說，除役過程乾式貯存桶的核安要守好，過去台電多次送水保，但請專家去看卻有4地方沒做好，他上任後這2年台電也未送來，台電只要修好送來新北就核定，他不會去擋除役，新北不可能搶過來審。

侯友宜也說，核廢料已擺放在新北40年，沈榮津曾告訴他目前沒有科技可解決核廢料，未來要放在哪必須講清楚，行政院、總統必須要講清楚，對新北市民要有交代，不能騙40年，還要放在新北這裡。

戴瑋姍指出，核四廠的燃料棒已送走，審議核能流言終結者創辦人黃士修提出的「您是否同意核四啟封商轉發電？」全國性公民投票案，侯友宜是否反對核四重啟，也是否會參與公投，

侯友宜表示，核能是中央權責、中央要面對思考，核四廠燃料棒全部送走，這議題不用再討論，公投是人民的權益，跟誰是發起人無關，不管反對支持，都是人民展現參與力量，當天他沒特別狀況，會去表達他的想法。

侯友宜說，核四由新北市民跟全台灣人民來選擇，他支持不停電、不缺電，電不能造成汙染與傷害，中央能源政策他都尊重。至於是否反對核四，侯說，他反對萊克多巴胺豬肉進口，中央還不是決定明年進口。