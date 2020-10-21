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中國外交官斐濟施暴 侯友宜：侵門踏戶太過分

中央社 / 新北21日電

新北市長侯友宜今天針對中國外交官闖入台灣駐斐濟代表處國慶酒會還動手毆打台灣代表處人員一事表示「太過分」。外人侵門踏戶還施暴應予譴責，斐濟應依法制裁此暴力事件。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員張錦豪質詢指中國外交官闖入台灣駐斐濟代表處國慶酒會現場，還動手毆打台灣代表處人員一事，侯友宜是否應公開譴責中國的暴力作為。

侯友宜答說，此事是外人侵門踏戶還在台灣的國慶酒會的場地施暴的作為「太過分」，地主國斐濟有法律就應依法辦理，該怎麼辦就怎麼辦，暴力是一定要制裁，此事更應予譴責，捍衛中華民國，團結台灣向前走。

張錦豪追問市府預算編列一筆新台幣19萬元到中國的預算，侯友宜是否要到對岸訪問，秘書處長饒慶鈺表示，這只是出訪各國的預留預算，不一定會用。

侯友宜表示，如果僅19萬元預算，應該不是他要去的，根據規劃，他個人沒有中國行的計畫，市府今年也沒有到對岸城市及經貿交流計畫，至於明年則要看對岸是否有善意、對等和尊重。

侯友宜 斐濟

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