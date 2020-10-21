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出訪中國3條件 侯友宜：善意、對等、尊重
我駐斐濟代表處國慶晚會遭中共外交人員硬闖並毆傷我方官員，新北市議員張錦豪、陳文治指出，身為新北市長必須表態，且明年已編列19萬出訪中國的預算，若被矮化是否堅決維持國格與尊嚴。新北市長侯友宜說，需嚴重譴責，未來出訪中國要有善意、對等、尊重3原則。
中國外交人員日前闖入我駐斐濟代表處國慶酒會，我外館人員在雙方肢體衝突中受傷腦震盪。新北市議會今進行市政總質詢，張錦豪表示，台北市長柯文哲說「是我就帶進去處理一下」，侯友宜態度是什麼。
侯友宜說，自己的場地舉辦國家大慶日，外人卻親門踏戶，這實在太過分必須嚴重譴責，地主國該怎麼辦就怎麼辦，必須訴求當地法律、違法不容，有傷國家國格必須捍衛。
張錦豪、陳文治指出，秘書處明年已編列19萬到中國考察預算，是否易被稱為中華民國新北市長，還是中國台灣省新北市長，若出現這樣狀況是否要起身抗議，希望維持國格與尊嚴。
侯友宜說，他個人還沒規劃要出訪中國，但城市交流、兩岸經貿須看議題，以及是否有善意、對等、尊重3原則，大家要互相尊重促進兩城市繁榮、相互交朋友。
新北秘書處長饒慶鈺指出，每年都會先編列預算，全球根新北的城市交流很多，中國部分有預留，但必須是新冠肺炎疫情狀況，以及是否有適當會議。
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