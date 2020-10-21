影/北市15例確診擬停辦跨年 侯友宜：耶誕城也許更嚴格

台北市府宣布，若北市出現15例以上新冠肺炎確診，擬停辦跨年活動，每年都吸引上萬人參加的新北耶誕城，是否有相關備案，也備受關注。新北市長侯友宜今表示，「單一數據是一個參考值，也許新北市會更嚴格」，會就整個入境狀況跟其他縣市疫情，隨時做調整。

侯友宜指出，耶誕城一定會因應疫情做好備案，「我們也非常擔心，秋冬季節裡疫情會不會大反撲，所以在耶誕城執行過程中，不斷討論哪種狀況會緊急改變跟彈性處理，會跟中央疫情指揮中心跟地方的整個疫情來相結合，絕對不以單一數據作為辦不辦的依據」。

至於是否跟北市一樣，15例確診就取消耶誕城或改成線上轉播，侯友宜說，「單一數據是一個參考值，也許新北市會更嚴格」，但整個研判狀況，要由中央跟各地區聯合來看，疫情的判斷才會正確。「新北會快速採取反應，只要隔壁比較嚴重了，雖然沒有到我們這，中央疫情研判上，進來的也多了，我們該立即停止就立即停止。」