土城改造全新共融遊戲場 老舊公園煥然一新

新北市去年開始積極推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，目標為2年50座，市府近期又在土城完成清水公園共融遊戲場，設置拱形繩索攀爬架加上多元化共融式盪鞦韆，並鋪設設兼具厚度與彈性的遊戲地墊，讓孩子玩得開心又安心。

新北市計畫在108、109年改造50座「公園全齡化或特色共融遊戲場」，此次清水公園是計畫中的第38座，未來來每萬名兒童平均享有共融特色遊戲場座數，可從原1.31座提升至2.56座，服務密度為全國最高。

這次改造的共融遊戲場在大清水運動公園配水池上方，是台灣自來水公司為回饋地方所設置的，除了基本的遊戲場，還另外增設籃球場。

土城區公所表示，因山區地形可供設置空間有限，為了體現共融目標，除設置5歲以下幼童專用盪鞦韆、5至12歲孩童使用之繩索攀爬架外，另設置一組共融式盪鞦韆，多人可共同擺盪。

土城區公所強調，加上土城清水共融遊戲場，該區還有108年完成的斬龍山文化遺址公園共融遊戲場以及107年完成的頂新、裕民、立雲、延和社區、海山捷運、青山等6處小型公園廣場特色遊戲場，目前共有8處可供民眾親子共遊，未來還會繼續努力，將老舊公園汰換成全新的共融特色遊戲場。