快訊

迷信川普想複製當年勝選模式 卻忘了他已非4年前的他

變天！最強媳婦林郭文艷守不住 百年大同經營權易主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

土城改造全新共融遊戲場 老舊公園煥然一新

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
土城改造清水公園，將遊戲設施全部換新，盼提升家長帶孩子到公園遊玩意願。圖／土城區公所提供
土城改造清水公園，將遊戲設施全部換新，盼提升家長帶孩子到公園遊玩意願。圖／土城區公所提供

新北市去年開始積極推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，目標為2年50座，市府近期又在土城完成清水公園共融遊戲場，設置拱形繩索攀爬架加上多元化共融式盪鞦韆，並鋪設設兼具厚度與彈性的遊戲地墊，讓孩子玩得開心又安心。

新北市計畫在108、109年改造50座「公園全齡化或特色共融遊戲場」，此次清水公園是計畫中的第38座，未來來每萬名兒童平均享有共融特色遊戲場座數，可從原1.31座提升至2.56座，服務密度為全國最高。

這次改造的共融遊戲場在大清水運動公園配水池上方，是台灣自來水公司為回饋地方所設置的，除了基本的遊戲場，還另外增設籃球場。

土城區公所表示，因山區地形可供設置空間有限，為了體現共融目標，除設置5歲以下幼童專用盪鞦韆、5至12歲孩童使用之繩索攀爬架外，另設置一組共融式盪鞦韆，多人可共同擺盪。

土城區公所強調，加上土城清水共融遊戲場，該區還有108年完成的斬龍山文化遺址公園共融遊戲場以及107年完成的頂新、裕民、立雲、延和社區、海山捷運、青山等6處小型公園廣場特色遊戲場，目前共有8處可供民眾親子共遊，未來還會繼續努力，將老舊公園汰換成全新的共融特色遊戲場。

遺址 捷運

延伸閱讀

影／大甲鐵砧山共融遊戲場超夯 上月開放遊客翻6倍

知名「明師中醫集團」鼓勵病患自費減重 涉漏報5億營收遭辦

危橋小心！梅山鄉觀光吊橋繩索斷裂封鎖遊客視若無睹

中和85歲婦搭錯公車被載到土城 暖男警安撫親送返家

相關新聞

好髒！三總、陽明等3醫院空品細菌超標 北醫二度不合格

入秋之後，天氣變化劇烈，感冒人數增加，台北市環保局最近也針對市內公告列管的23處醫療機構，進行室內空氣品質專案稽查，結果...

木柵、大橋頭、金龍社宅聯合招租 吸引千人申請

台北市長柯文哲上任後積極推動社會工程，承諾4年達到4年2萬戶目標，而文山區木柵社宅、大同區大橋頭社宅及內湖區金龍社宅等3...

核廢料去哪 侯友宜要行政院、總統說清楚

核一廠進入除役階段，核二廠則在2021年、2023年相繼除役，核四廠則已送走燃料棒，不論是核廢料或是核四公投都成為新北市...

疫情若爆發恐無跨年活動 柯文哲：一周15例就停辦！

台北市跨年演唱會是否舉辦，北市府觀傳局20日表示，若北市出現超過15個例，或中央下令，將會取消實體活動，改為線上轉播。台...

出訪中國3條件 侯友宜：善意、對等、尊重

我駐斐濟代表處國慶晚會遭中共外交人員硬闖並毆傷我方官員，新北市議員張錦豪、陳文治指出，身為新北市長必須表態，且明年已編列...

影/北市15例確診擬停辦跨年 侯友宜：耶誕城也許更嚴格

台北市府宣布，若北市出現15例以上新冠肺炎確診，擬停辦跨年活動，每年都吸引上萬人參加的新北耶誕城，是否有相關備案，也備受...

土城改造全新共融遊戲場 老舊公園煥然一新

新北市去年開始積極推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，目標為2年50座，市府近期又在土城完成清水公園共融遊戲場，...

影／打侯議員被列黑名單？ 侯友宜：以前到現在都沒有

新北市議員戴瑋姍指控，市長侯友宜因2年前被他批評「大群館」事件，因此被列為「黑名單」議員，不但高達1200萬的議員配合款...

新北正妹議員爆侯友宜卡配合款：「為大群館懷恨在心」

新北市議員戴瑋姍今召開記者會指控，市長侯友宜因為2年前選舉時，被她質疑「大群館」事件，因此今年高達1200萬的議員配合款...

核二廠除役計畫通過 侯友宜：除役是大方向

原能會昨天審查通過核二廠除役計畫，新北市長侯友宜表示，除役是大方向，所有除役過程和細節，一定要落實嚴格管理，在審查過程嚴...

淡北道路反應兩極 議員：不顧北市交通

淡北道路民眾反應兩極化，北市議員黃郁芬昨天在議會交委會中質疑，新北淡海輕軌運量極差，新北應先考量提高大眾運輸運量，不該只...

外牆檢測申報後責任歸誰？ 社區怕成冤大頭

北市府首創全國，要求全市4393棟11層樓、15年以上大樓須外牆檢測申報。不過議員質疑，社區大樓外牆申報後，若還發生磁磚...

熱門新聞

2021農曆跨年移師台南溪北 郭信良：盼提振溪北觀光

批新北荒謬設計 律師：淡北道路恐成超大型停車場

捕獲野生梁靜茹、曾之喬 基隆海派光雕展星光熠熠驚豔

肉燥飯PK！新營人推牛肉湯搭配肉燥飯免費「吃到飽」

嘉義市林宅修復處處見驚奇 將恢復百年前戲台功能

影／到底哪裡肉燥飯最好吃？ 高雄擬辦肉燥飯大賽對決

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。