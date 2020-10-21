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影／打侯議員被列黑名單？ 侯友宜：以前到現在都沒有
新北市議員戴瑋姍指控，市長侯友宜因2年前被他批評「大群館」事件，因此被列為「黑名單」議員，不但高達1200萬的議員配合款只撥款26萬，甚至連會勘都要求官員不得出席。侯友宜今回應，「我在新北市十年了，跟所有的媒體、記者都很熟以外，所有議員我也都很熟。新北市從以前到現在都沒有所謂的黑名單。」
侯友宜表示，經費在運用上，他有一定的程序跟流程，所有基層同仁一定要負責把關，過程難免同仁會有壓力，也許在時間上，沒有辦法達成議員的要求，這一點就要請議員多多體諒，因為公務人員要守著原則，守著法令，希望議員多多包容。
由於戴瑋姍指出，副市長謝政達跟副秘書長邱敬斌跟她會面時，邱敬斌曾透露是因「大群館」事件引侯不滿。謝政達今也出面澄清，當天完全沒有提到大群館事件，僅建議議員可以多關心市政議題，政治的問題也許可以少提一點，當天談話的感覺跟氣氛其實都非常好。
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