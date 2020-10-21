影／打侯議員被列黑名單？ 侯友宜：以前到現在都沒有

新北市議員戴瑋姍指控，市長侯友宜因2年前被他批評「大群館」事件，因此被列為「黑名單」議員，不但高達1200萬的議員配合款只撥款26萬，甚至連會勘都要求官員不得出席。侯友宜今回應，「我在新北市十年了，跟所有的媒體、記者都很熟以外，所有議員我也都很熟。新北市從以前到現在都沒有所謂的黑名單。」

侯友宜表示，經費在運用上，他有一定的程序跟流程，所有基層同仁一定要負責把關，過程難免同仁會有壓力，也許在時間上，沒有辦法達成議員的要求，這一點就要請議員多多體諒，因為公務人員要守著原則，守著法令，希望議員多多包容。