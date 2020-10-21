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好髒！三總、陽明等3醫院空品細菌超標 北醫二度不合格

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市環保局最近針對市內公告列管的23處醫療機構，結果台北醫學大學附設醫院、三軍總醫院內湖院區及台北市立聯合醫院陽明院區，室內空氣品質細菌濃度超標。圖／北市環保局提供
台北市環保局最近針對市內公告列管的23處醫療機構，結果台北醫學大學附設醫院、三軍總醫院內湖院區及台北市立聯合醫院陽明院區，室內空氣品質細菌濃度超標。圖／北市環保局提供

入秋之後，天氣變化劇烈，感冒人數增加，台北市環保局最近也針對市內公告列管的23處醫療機構，進行室內空氣品質專案稽查，結果台北醫學大學附設醫院、三軍總醫院內湖院區及台北市立聯合醫院陽明院區，室內空氣品質細菌濃度超標，其中北醫已是第二次超標。

環保局表示，北市府已依「室內空氣品質管理法」，限期業者11月16日前完成改善，並於改善期間內場所入口明顯處張貼不合格標示，若逾期未改善將依該法第15條處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

環保局表示，環保署分別於2014年1月23日及2017年1月11日公告應符合室內空氣品質管理法之第一、二批公告場所，包括北市醫學中心及區域醫院共23處。

這次的醫療機構室內空氣品質專案稽查，結果台北醫學大學附設醫院1樓骨科/中醫等候區，細菌濃度達2,622CFU/m3；三軍總醫院內湖院區2樓眼科等候區細菌濃度達2,602CFU/m3；及台北市立聯合醫院陽明院區1樓藥局等候區室內細菌濃度達2,175CFU/m3，均超過管制標準1,500 CFU/m3。

環保局表示，這次不合格的三家醫院，台北醫學大學附設醫院為再次超標，於2017年遭查獲1樓批價掛號區細菌超標情形，但這次超標地點與前次不同，為1樓骨科/中醫等候區，環保局將啟動專家學者輔導機制，要求業者落實改善，加強室內空品維護。

環保局表示，醫院因病患進出，易有細菌濃度過高問題，院內若有潮濕髒污區域，亦有利於微生物孳生，建議改善措施包括室內清潔、消毒、殺菌，並且保持乾燥，同時選用適當送風機風量規格加強換氣，必要時，於空調設備加裝紫外燈或臭氧等殺菌設備。

環保局也建議，醫院應適度執行進場人數控管，民眾及醫護人員出入醫院務必配戴口罩，如有需要可洽環保局專家學者進行輔導改善。

環保局呼籲，除醫療機構外，公告場所皆應做好室內空氣品質管理工作，以避免違反相關規定遭受處罰；而尚未被公告列管之場所，亦可參與環保局「公共場所室內空氣品質自主管理認證制度」，主動做好各項室內空氣品質管理措施，確保市民於各公共場所活動時享有清新的空氣。

台北市環保局最近針對市內公告列管的23處醫療機構，結果台北醫學大學附設醫院、三軍總醫院內湖院區及台北市立聯合醫院陽明院區，室內空氣品質細菌濃度超標。圖／北市環保局提供
台北市環保局最近針對市內公告列管的23處醫療機構，結果台北醫學大學附設醫院、三軍總醫院內湖院區及台北市立聯合醫院陽明院區，室內空氣品質細菌濃度超標。圖／北市環保局提供

空氣品質 北市 超標

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