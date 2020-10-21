新北正妹議員爆侯友宜卡配合款：「為大群館懷恨在心」

新北市議員戴瑋姍今召開記者會指控，市長侯友宜因為2年前選舉時，被她質疑「大群館」事件，因此今年高達1200萬的議員配合款，被打壓到只撥款26萬，與其他議員落差甚大，甚至連會勘都要求官員不得出席。戴怒批，「侯友宜根本是為大群館案懷恨在心、心懷怨恨。」

據悉，新北市政府每年編列每位議員、每人1200萬元建議款，又稱配合款，原本800萬元為補助社團活動的「經常門」、400萬元為補助硬體建設的「資本門」；侯友宜上任後，則將1200萬元全部改為「資本門」。

戴瑋姍指出，今年建議市府的1196萬配合款項中，至今只撥款26萬，與其他藍、綠議員落差非常大，甚至在近期會勘中，市府官員常以「肚子痛」、「不舒服」等理由，臨時拒絕出席，令她在爭取地方建設時，窒礙難行，後來才得知，自己已在市政會議中，被列為「黑名單」議員。

戴瑋姍表示，經其他議員建議，找上新北副市長謝政達、副秘書長邱敬斌詢問。不料謝政達在會中跟她說，「不要再問政治性的問題，多問民生問題」，但這理由令她無法接受，認為自己的問政大多都與市政相關；一旁的邱敬斌則透露，是因為當年選舉時的「大群館」案，令侯友宜不滿。