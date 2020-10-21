木柵、大橋頭、金龍社宅聯合招租 吸引千人申請

台北市長柯文哲上任後積極推動社會工程，承諾4年達到4年2萬戶目標，而文山區木柵社宅、大同區大橋頭社宅及內湖區金龍社宅等3處社會住宅現進行聯合招租，總計招租141戶，申請時間將於10月23日下午5時止。

北市都發局住宅服務科指出，此次招租社宅包含木柵社宅86戶、大橋頭社宅47戶、金龍社宅8戶，10月12日起開始受理申請，截至昨日止，已有1946件申請案。

木柵社宅為地上15層、地下4層、基地面積約533.31坪建物，周圍有木柵國中小、木柵高工、景美女中、台灣戲曲學院、世新大學、政治大學等校園，還有市場、公園生活機能完善。

大橋頭社宅位於大同區民權西路，為捷運中和新蘆線大橋頭站的捷運共構宅，地上4至10層為集合住宅，社宅周邊有大橋國小、稻江商職、大同大學等文教區，鄰近大稻埕公園、大同運動中心、延三夜市。

金龍社宅位於內湖區內湖路，建物中市府分回8戶社宅供民眾申請，基地鄰近捷運內湖站，周邊有碧湖國小、康寧國小、大湖國小、碧山公園綠地、金龍公園等，環境清幽、交通便捷。

都發局表示，此次招租提供一般市民、在地區里、原住民、低收入戶、其他特殊情形身分戶及未設籍北市但在北市就學、就業者申租，

申請方式採線上、郵寄及臨櫃等管道方式受理，有意申請民眾需在本周五下午5時前親送或郵寄申請書至該局中區辦公室（台北市南京東路3段168號18樓，現場中午12時至下午13時30分整理資料不受理），或於申請期間透過24小時網路線上申請。

都發局指出，用「其他特殊情況身分戶」申請者採評點制，並由社會局依評定分數排定配租順序，其餘身分則採抽籤制。此3處社宅租金以定價85折訂定，並依申請人家庭年所得，提供租金分級補貼，申請條件包含第一，滿20歲；第二，在北市設籍或在北市學、就業，但特殊身分申請者須設籍北市。