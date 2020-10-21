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台中米其林餐盤推薦泰式餐廳 料理背後有洋蔥
很多人對電影「異域」裡退守到泰北的國軍部隊成了孤軍印象深刻。台中唯一米其林餐盤推薦泰式餐廳、湄南河創辦人李文為異域孤軍的後代，因懷念家鄉菜，1995從百貨公司小吃街賣起泰式料理，2年前與醫美女企業家蘇亮妃合開400坪的泰式庭園餐廳，近期一舉拿下米其林餐盤推薦，不忘本的他每年提撥店內10%盈餘，濟助家鄉泰北貧童。
59歲的李文出生泰國清邁，17歲時和其他孤軍後代遠渡重洋來台求學，後來因政策改變，他留在台灣，後因緣際會結識另一半，成了台灣女婿，自小就嘗遍泰國各省的特色料理的他因懷念家鄉菜，央請很會煮泰國菜的姊姊特地來台指點作菜，1995年在台中中友百貨小吃街開了第一家湄南河泰式料理，後來陸續展店。
李文說，2年前，他與蘇亮妃合作，在台中市單元二龍富十五街打造400坪大的泰式庭園餐廳，提供泰國北部清邁、東北部伊桑、中部曼谷、南部合艾各省的特色料理，使用古式傳統作法呈現，主廚定期到訪清邁，增進料理技巧，並加深對泰國當地香料的了解。
李文指出，餐廳裡原木桌、泰國木質家飾、竹燈、窗框等全都從泰國海運來台，營造夜幕低垂時湄南河沿岸餐廳裡燈火通明，三五好友或家人歡聚大啖美食話家常的泰國輕鬆、優閒的夜生活氛圍。
蘇亮妃說，她平時熱心公益，近期捐給陽明山管理處11個山頭的AED電擊器協助拯救生命，她和李文因投身沐風關懷協會關懷弱勢族群的公益活動結識，二人合開餐廳，對於李文提議每年提撥店內10%盈餘濟助家鄉泰北貧童一事，她十分贊同，並鼎力支持。
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