新北這區最多百歲人瑞！ 區長到府送萬元重陽禮金

新北市新店區99歲以上人瑞人數高達159人，蟬聯新北之冠，區長朱思戎及大鵬里長喬廷彥今上午前往百歲人瑞歐瑞娥女士家中，致贈1萬元重陽禮金及1萬元大紅包，並轉贈總統府及衛福部的敬老狀和金鎖片，表達對長者的關懷及祝福。

區公所指出，歐瑞娥與兒子、媳婦、女兒及孫子女同住，4代同堂、和樂融融，她年輕時與國民政府一起來台，後來參加政府舉辦的保母訓練班，從事保母工作多年。

歐瑞娥的女兒表示，媽媽個性開朗豁達，相當健談。歐瑞娥也聊起許多過去經歷的趣事，與眾人相談甚歡，足見保持開朗的心是長壽的秘訣。

朱思戎表示，台灣目前已進入高齡化社會，市府致力推動關懷銀髮族政策，目前新店共有30處社區關懷據點及46處銀髮俱樂部，常舉辦長者共餐及健康促進活動，鼓勵長者多多參與。今年重陽禮金已於17日起陸續發送，99歲以上人瑞則由公所親送，祝福每位長者重陽節快樂、健康平安。