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秀朗橋北側開發案通過 最快後年動工、2023年完工

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市秀朗橋北側都市計畫變更通過市都委會審議，預計年底發布實施，最快2023年底完工。圖／新北城鄉局提供
新北市秀朗橋北側都市計畫變更通過市都委會審議，預計年底發布實施，最快2023年底完工。圖／新北城鄉局提供

新北市中和區秀朗橋北側區一處4.26公頃的都市計畫土地，受河川安全管制限制，無法辦區段徵收，延宕10多年未能整體開發，配合堤防改善及加高工程，今年5月經濟部核定公告，將該區排除管制區，新北市府也啟動都市計畫檢討變更，16日通過市都委會審議，預計年底發布實施，最快2022年初動工、2023年底完工。

秀朗橋北側區段徵收範圍東接新北環河快速道路、西至成功路97巷及環河東路4段、南達秀朗橋頭、北臨環河東路與新北環河快速道路口，總面積約4.26公頃。因位於河川安全管制區，無法開發，現況多為停車場、農用或荒廢土地。

城鄉局指出，此次都市計畫變更重點針對區內交通改善，增設計畫區東側10公尺計畫道路，提供消防用地出勤動線順暢及提高居民出入安全，並調整部分道路截角，另配合區段徵收作業，修訂事業及財務計畫，並調整原則修訂土管要點，助於推動後續開發。

城鄉局計畫審議科長許仁成表示，開發範圍內住宅區約2.08公頃，共2個街廓，占面積比近一半，另公共設施用地約2.11公頃，包含三座公園兼兒童遊樂場、一處廣場兼停車場用地、一塊消防用地(供秀山分隊使用)及綠地、道路。其他還有一處0.06公頃的土地公廟及一座抽水站，將保留於原地。

地政局區段徵收科長鄭景汎說，配合城鄉局都市計畫變更案發布實施，預計明年11至12月公告區段徵收、2022年初開工，工程約2年，最快2023年底可完工。

區段徵收 都市計畫

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