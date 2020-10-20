秀朗橋北側開發案通過 最快後年動工、2023年完工

重陽節即將到來，貢寮區長鍾耀磊今(20)日到六位人瑞的家中，送上豬腳麵線、蛋糕，並致贈敬老金及滿百歲獎狀等等，人瑞蔡林絨更是五代同堂，還抱著玩具的兩歲大玄孫，更有阿祖今年子孫已達101人，天倫之樂無與倫比。

2020-10-20 18:22