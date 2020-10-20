雙北市長為環狀線隔空交火 北市：新北應接手萬大線

雙北爭取環狀線經營權炮火不斷，北市長柯文哲及新北市長侯友宜近日不斷隔空交火，侯友宜昨再度表示環狀線是他的責任，柯文哲則回酸「他這麼偉大喔」。北市議員苗博雅今針對環狀線及萬大線要求北市府表態立場，北市捷運局長張澤雄表示，環狀線多數站點在北市，應由北市負責，新北市府則應接手萬大線。

苗博雅指出，環狀線與許多捷運站有共構或同站進出的情況，若拆成2個公司經營很怪，也不見得是最有效率的方式。北市經營這麼久也沒出差錯，或是雙北差別待遇，想不通侯友宜為何突然要爭營運權。

苗博雅說，捷運爲重大建設，要以市民利益為考量，既然環狀線是串起捷運路網重點，放在同一個系統是最好，希望捷運局能向柯文哲建議，要堅持立場。

張澤雄回應，環狀線站點幾乎都在北市，且與許多捷運站共構，重申北捷營運十分順手，主張環狀線經營權仍為北市；另外，萬大線預計3年後完工，北市僅有4站，多數站點皆在新北市，認為新北應盡快派員參與興建過程，準備接手營運。