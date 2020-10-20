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批新北荒謬設計 律師：淡北道路恐成超大型停車場

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境法律人協會律師張譽尹指出，新北限縮終點站車道數，預期淡北道路成大型停車場。圖／新北市交通局提供
環境法律人協會律師張譽尹指出，新北限縮終點站車道數，預期淡北道路成大型停車場。圖／新北市交通局提供

淡北道路民眾反應兩極化，環境法律人協會律師張譽尹痛批，淡北道路號稱5.4公里無紅路燈快速道路，卻將終點站出口車道縮減，「預期淡北道路恐超大型停車場。」但也有北投當地里長表示，原本交通就很阻塞，期待淡北道路舒緩現況。

張譽尹解釋，北投目前交通情況，自捷運紅樹林站Y字路口到捷運竹圍站加油站，紅綠燈極多約12個，加上車道數時而3線道時而5線道，導致該路段交通壅塞。但過了中央北路及大度路口，因大度路車道筆直，壅塞情況較為緩解。

為何淡北道路無法解決交通問題，張譽尹指出，關鍵在於2個結構面困難，第一，越多道路面積會帶來越多車流量，這已經是確定的事情，新北在環評書裡也提到這樣的情況。

第二，淡北道路設計從起點到終點都跟既有道路一樣，沒有把車潮分流到其他地方。淡北道路號稱全長5.4公里沒有紅路燈，會吸引大量車潮進入，其車潮最終灌進終點站大度路，並導致洲美快速道路、大度路及大業路口、洲美快速道路至社子島通河西街出現排隊現象。

張譽尹說，新北為避免車流太快灌入大度路，竟做了荒謬設計，將大度路出口車道，從原本的兩車道縮減成一車道，但這樣荒謬的設計只要造成大量車流堵在出口處，「預期淡北道路成為超大型停車場。」

另外，新北為提升大眾運輸使用量，在淡北道路設計公車專用道，這代表會有很多公車發車，淡水市區規畫公車停靠點與路線是關鍵，然而淡水地形特殊，很多地方不能開大型公車，只能開中小型。

另外，開闢公車專用道，公車路線也是問題，若走淡北道路，想要前往北投、關渡大橋民眾都無法搭乘，就算專用道放在台二線也會碰到類似問題。

再者，大量車潮排隊上淡北道路，民眾會面臨上國五需排隊情況，新北為此建立交通監控系統，提醒民眾提早改道，但卻不說要改到哪條道路，「新北的解決方式都只是喊口號。」

但北投稻香里長張義博持不同意見，表示稻香里民都很期待淡北道路的建設，目前交通非常壅塞，淡北道路興建後應可舒緩現況。

公車 車道 新北

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