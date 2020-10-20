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汐止6千里民回家得穿貨櫃場 議員批「比偏鄉還偏鄉」
新北市議員周雅玲今質詢時指出，汐止區保長里周邊近6千位居民，聯外道路僅有一條狹窄的長興街，因此大部分人選擇穿越「中國貨櫃」場區，但與大貨車爭道、險象環生，車禍事件頻傳，應盡速研擬開闢新路，別等到出人命再解決。工務局長詹榮鋒表示，將納入都市計畫通盤檢討，規畫新設公有道路。
周雅玲指出，保長里位處新北市與基隆之間，「卻比偏鄉的交通還偏鄉」，主要聯外道路只有長興街二段與長興橋，狹窄難以通行，根本就是新北市的邊陲地區。尤其6千人每日進出，人口數又以15%不斷成長，非常需要有一條安全回家的路。
周雅玲表示，民眾為了不想走狹窄的長興街，經常冒險走中國貨櫃場，不但危險，又可能遇到貨櫃吊掛作業而封閉道路，市民只能無奈等待；她更批評，針對新闢道路需求，新工處竟回應，「長興橋現地交通流量尚未達時常性壅塞度，新設道路目前不具開闢急迫性及需求性，建議短期先維持現況」，怎麼會有這樣的結論呢？
市長侯友宜表示，會針對該地需求盡速評估，該納入都市計畫變更就納入，若有需求將研擬新增道路；詹榮鋒說，目前該地交通狀況屬B級，大致順暢，會將地方新闢道路方案，以及都市計畫道路變更，納入第三次都市計畫通盤檢討，一個月內提出報告。
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