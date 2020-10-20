聽新聞
test
0:00 / 0:00
貢寮人瑞五代同堂 區長親送豬腳麵線蛋糕
重陽節即將到來，貢寮區長鍾耀磊今(20)日到六位人瑞的家中，送上豬腳麵線、蛋糕，並致贈敬老金及滿百歲獎狀等等，人瑞蔡林絨更是五代同堂，還抱著玩具的兩歲大玄孫，更有阿祖今年子孫已達101人，天倫之樂無與倫比。
貢寮區今年百歲人瑞共有六位，今日上午區公所前往發送重陽禮品，包括香噴噴的豬腳麵線及蛋糕，開著山路來到偏遠山區的龍崗里，人瑞陳劉阿省今年正好滿百歲，特別喜愛品嘗貢寮當地的番薯、山藥、南瓜，龍崗里清新的空氣與好山好水，算是她養生的不二法門；而來到海邊的漁村，仁里里的吳玉阿祖，99歲仍相當愛漂亮，不僅體態維持良好，授獎當日也堅持化妝迎接區長鍾耀磊造訪。
附近真理里的長者家中家屬回來得不少，人瑞蕭吳色有九位子女，至今已有101位子孫後代，因為孝順婆婆，曾獲得模範母親的殊榮，而人瑞蔡林絨今天五代同堂，抱著玩具的兩歲大玄孫，一家人洋溢天倫喜悅。
貢寮區長鍾耀磊表示，本周日(25日)便是重陽節，邀請子女回故鄉看看年邁長輩，讓老人家享有快樂、被重視的氛圍，不僅是慶祝長壽，更能分享世代間的故事與趣味。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言