新店人瑞冠新北市 區長親送禮金祝賀

重陽節將至，新店區99歲以上的長輩一共有158位，今(20)日新店區長朱思戎前往百歲長者歐瑞娥女士家探訪，代表市府致贈百歲人瑞1萬元重陽禮金及1萬元大紅包，並轉贈總統府及衛生福利部的敬老狀和金鎖片，表達對長者們的關懷及祝福。

今年滿百歲的歐奶奶與兒子、媳婦、女兒及孫子女同住，為4代同堂的家庭，和樂融融，女兒表示媽媽個性開朗豁達，且相當健談，朱區長與歐女士也聊到許多過去經歷的趣事，相談甚歡，長輩開朗熱情，足見保持開朗的心是長壽的秘訣。

新店區長朱思戎表示，新店區99歲以上的長輩一共有158位，百歲人瑞人數是全新北市之冠，目前區內共有30處社區關懷據點及46處銀髮俱樂部，經常舉辦長者共餐及健康促進活動，鼓勵長者多多參與，希冀讓銀髮族皆能在地樂活。

今年重陽禮金已於10月17日起陸續發送，99歲以上人瑞則由公所親送重陽禮品禮金至長者手中，祝福每位長者重陽節快樂、健康平安喜樂!