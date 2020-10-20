快訊

誰敢綁架密西根州長？氾濫中的美國「國內恐怖主義」

流感疫苗爆搶打潮！公費、自費疫苗有差別嗎？ 一次報你知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新店人瑞冠新北市 區長親送禮金祝賀

觀天下 / 記者張芳琪／新店報導
新店區長朱思戎前往百歲長者歐瑞娥女士家探訪，送禮金及大紅包，還有敬老狀和金鎖片，表達對長者們的關懷及祝福。 圖／大新店有線電視提供
新店區長朱思戎前往百歲長者歐瑞娥女士家探訪，送禮金及大紅包，還有敬老狀和金鎖片，表達對長者們的關懷及祝福。 圖／大新店有線電視提供

重陽節將至，新店區99歲以上的長輩一共有158位，今(20)日新店區長朱思戎前往百歲長者歐瑞娥女士家探訪，代表市府致贈百歲人瑞1萬元重陽禮金及1萬元大紅包，並轉贈總統府及衛生福利部的敬老狀和金鎖片，表達對長者們的關懷及祝福。

今年滿百歲的歐奶奶與兒子、媳婦、女兒及孫子女同住，為4代同堂的家庭，和樂融融，女兒表示媽媽個性開朗豁達，且相當健談，朱區長與歐女士也聊到許多過去經歷的趣事，相談甚歡，長輩開朗熱情，足見保持開朗的心是長壽的秘訣。

新店區長朱思戎表示，新店區99歲以上的長輩一共有158位，百歲人瑞人數是全新北市之冠，目前區內共有30處社區關懷據點及46處銀髮俱樂部，經常舉辦長者共餐及健康促進活動，鼓勵長者多多參與，希冀讓銀髮族皆能在地樂活。

今年重陽禮金已於10月17日起陸續發送，99歲以上人瑞則由公所親送重陽禮品禮金至長者手中，祝福每位長者重陽節快樂、健康平安喜樂!

重陽節

延伸閱讀

高雄百歲阿嬤愛唱歌 養生秘訣是「呷七分飽就好」

重陽敬老 石門百歲阿嬤長壽靠多運動

蔡英文、翁章梁訪人瑞點算禮金少1000？原來錢夾在……

彰縣議員賴清美捐父「手尾錢」助弱勢兒 分享人瑞福氣

相關新聞

汐止6千里民回家得穿貨櫃場 議員批「比偏鄉還偏鄉」

新北市議員周雅玲今質詢時指出，汐止區保長里周邊近6千位居民，聯外道路僅有一條狹窄的長興街，因此大部分人選擇穿越「中國貨櫃...

汐止火車站廣場慘遭便溺 不雅惡臭限期改善

汐止火車站前廣場進進出出的人很多，不過，在靠近停車場旁，有些人隨意小便，不但有惡臭傳出，地板還又黑又髒，新北市議員張錦豪要求台鐵清洗限期改善，並且增設警告標語，還給民眾乾淨衛生的公共空間。

貢寮人瑞五代同堂 區長親送豬腳麵線蛋糕

重陽節即將到來，貢寮區長鍾耀磊今(20)日到六位人瑞的家中，送上豬腳麵線、蛋糕，並致贈敬老金及滿百歲獎狀等等，人瑞蔡林絨更是五代同堂，還抱著玩具的兩歲大玄孫，更有阿祖今年子孫已達101人，天倫之樂無與倫比。

新店人瑞冠新北市 區長親送禮金祝賀

重陽節將至，新店區99歲以上的長輩一共有158位，今(20)日新店區長朱思戎前往百歲長者歐瑞娥女士家探訪，代表市府致贈百歲人瑞1萬元重陽禮金及1萬元大紅包，並轉贈總統府及衛生福利部的敬老狀和金鎖片，表達對長者們的關懷及祝福。

天漸涼蟹正肥 富基漁港滿額就送萬里蟹

天氣漸涼秋蟹正肥，新北萬里蟹品牌來勢洶洶，石門區富基漁港漁市裡也有新鮮活跳跳的萬里蟹，除萬里蟹買10送1，最超值的莫過於水灘區買滿3000元直接送四隻萬里蟹，讓民眾輕鬆符合門檻，就可以品嚐到當季最新鮮的萬里蟹。

新北塭仔圳第一區重劃工程 今開標卻流標

新北市府宣布推動塭仔圳市地重劃，新北地政局今年9月開始招標文件，今正式開標，新北地政局長康秋桂說，因標家數不足流標，明起...

社子島區段徵收計畫 議員憂胎死腹中要求進度加速

台北市社子島開發案正進入二階環評，預計最晚明年6月將區段徵收計畫提報內政部，台北市議員陳政忠下午在議會質詢指出，希望地政...

捷運東環段廣設捷運出入口恐無望 議員：給明確講法

台北市捷運局為捷運環狀線東環段舉辦3場地方說明環及1場環境影響說明會，地方民眾討論熱烈，北市議員李明賢今在議會交通委員會...

金山中角灣行車亂象有解 今起規畫新動線部分改單行道

新北市金山區中角灣國際衝浪基地，是北海岸知名的衝浪天堂，每到假日總是聚集許多衝浪客，但因進出道路狹小，衍生交通堵阻塞情形...

議員籲清查宮廟陣頭 侯友宜：少年隊有掌握

電影「陣頭」激勵人心，新北市議員李倩萍指出，理想跟現實有落差，新北市長侯友宜擔任副市長期間對於陣頭的監管有積極作為，現在...

電影成真？新北智慧戰警頭盔 最快年底上路

新北市長侯友宜今接受市政總質詢，民進黨議員賴秋媚戴上新北科技建警計畫中的「警蜂動態影像蒐集機及辨識系統1.0」頭盔，化身...

機車改管擾人清夢 北市文山二警方專案取締近千件

台北市文山二分局警方鑑於青少年改裝機車排氣管，夜間騎乘時常爆出高分貝噪音，擾人清夢，自今年1月起配合環保局發動專案取締，...

熱門新聞

2021農曆跨年移師台南溪北 郭信良：盼提振溪北觀光

違規男女生要親親、牽手繞教室？學童惡夢不敢返校領獎

捕獲野生梁靜茹、曾之喬 基隆海派光雕展星光熠熠驚豔

疑似腦中風 高市議員江瑞鴻送醫治療

影／南庄山水節邁入第20年 24、25日邀您來做客

影／到底哪裡肉燥飯最好吃？ 高雄擬辦肉燥飯大賽對決

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。