天漸涼蟹正肥 富基漁港滿額就送萬里蟹

天氣漸涼秋蟹正肥，新北萬里蟹品牌來勢洶洶，石門區富基漁港漁市裡也有新鮮活跳跳的萬里蟹，除萬里蟹買10送1，最超值的莫過於水灘區買滿3000元直接送四隻萬里蟹，讓民眾輕鬆符合門檻，就可以品嚐到當季最新鮮的萬里蟹。

現場顧客說，假日遊客可以現買現吃，平日小家庭採買可以把買蟹的預算挪去買其他海產，因為萬里蟹用送的就可以吃到，此外，不會挑蟹也不需要擔心，水灘灘商會教顧客如何挑選肉質飽滿的鮮蟹。

水攤區攤商指出，今年螃蟹可以說是不論體型大小，公的還是母的肉質都相當飽滿，價格也與往年差不多，石蟳一斤250起跳、三點蟹一斤350起跳而花蟹則是一斤450，富基魚市趁著蟹正肥，不但行銷萬里蟹品牌，更讓顧客購買海鮮的同時，有更多預算去豐富餐桌，而滿額贈的活動將會持續到年底，民眾不妨把握秋蟹正肥到富基魚市採購魚貨、嚐鮮蟹。