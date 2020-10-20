汐止火車站廣場慘遭便溺 不雅惡臭限期改善

汐止火車站前廣場進進出出的人很多，不過，在靠近停車場旁，有些人隨意小便，不但有惡臭傳出，地板還又黑又髒，新北市議員張錦豪要求台鐵清洗限期改善，並且增設警告標語，還給民眾乾淨衛生的公共空間。

信望里長楊順德說，沿著火車站鐵路高架兩側都有類似狀況，常有遊民或是民眾貪圖一時方便，就在角落隨地小便，時間一久，傳出惡臭，讓經過民眾大喊受不了，尤其在公共空間又是這麼多人進出的火車站，實在不雅觀。

議員張錦豪表示，汐止火車站是汐止重要的門面，不過，長期以來，環境髒亂、還有遊民、酗酒、賭博等問題，引起民眾反感，那最近還有一個問題就是隨地大小便的狀況，有很多民眾反應經過那邊都會聞到尿騷味，尤其在靠近汐科路的一些柱子旁邊，都有痕跡還有臭味，也特地請環保局來了解，如果有尿騷味或是隨地便溺，是不是有法令可以請他們把環境衛生顧好。

張錦豪指出，都知道亂丟垃圾有廢棄物清理法，那如果有隨地便溺留下的髒污或是尿騷味在火車站站體周遭，是不是有法令請台鐵改善，那會勘後也請台鐵清洗柱子邊的便溺痕跡，維持環境衛生，請他們限期改善。