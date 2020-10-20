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新北塭仔圳第一區重劃工程 今開標卻流標
新北市府宣布推動塭仔圳市地重劃，新北地政局今年9月開始招標文件，今正式開標，新北地政局長康秋桂說，因標家數不足流標，明起再公告7天，28日再開標。
新北市議員何淑峯今在市政總質詢指出，塭仔圳市地重劃規劃198公頃住宅區、48公頃商業區、4公頃產業專用區、公園綠地67公頃、2.8公頃醫療服務用地，盼新北繼續有決心執行。
地政局指出，塭仔圳市地重劃可解決公安、環境汙染及公設不足問題，目前以新莊中正路以北的第一區為主，工程發包分為1-1區及1-2區，1-1區施工面積約136.7 公頃、發包金額約52億元，1-2區施工面積約134.7 公頃、發包金額約44億元。
康秋桂說，投標規定需3家以上業者投標，1-1區無人投標、1-2區有1標，2區因為投標數不足以流標做結，由於目前市場風氣通常會在第一標選擇觀望，未來第二標仍未標出時，會重新檢討標案。
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