舞蹈嘉年華影片競賽評選不公？ 中市府增3組人氣獎平怨

台中市府觀旅局舉辦國際舞蹈嘉年華舞蹈影片競賽活動，入圍初賽的32組隊伍結果昨日出爐，但有參賽民眾質疑招募影片公告是選出29區第1名及最佳人氣前3名，但公布名次的最佳人氣最後卻變成評審評選，引發民眾不滿。觀旅局今日表示，活動未曾調整賽制規則，主辦單位從善如流，決定在原本32組之外、不影響原有入圍者權益下，額外增加3組完全由民眾票選出的「最佳人氣獎」。

為復興舊城風光及活絡中區經濟，台中市府將於10月31日及11月1日舉辦「台中國際舞蹈嘉年華」。市府也辦理影片競賽活動，邀請民眾發揮創意並融入舞蹈元素，以台中29個行政區的觀光景點為背景題材拍攝舞蹈影片，在29區各選出1組按讚人數最多的團隊，另額外選出3組不分區最佳人氣團隊，共32組，入圍隊伍每隊獲得獎金1萬元。

昨日公布入圍初賽的32組隊伍，引發大批網友在觀旅局臉書質疑，最佳人氣前3名變成評審評選，結果令人不服。也有網友指出，活動一開始並沒有評審選出3組這個規則，評審都先選出3組，怎麼再公正的評分？質疑有失公平性。