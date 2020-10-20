社子島區段徵收計畫 議員憂胎死腹中要求進度加速

台北市社子島開發案正進入二階環評，預計最晚明年6月將區段徵收計畫提報內政部，台北市議員陳政忠下午在議會質詢指出，希望地政局加速於明年4月向內政部提報區段徵收計畫，5月即可編列相關預算；地政局表示，會持續努力。

陳政忠認為，北市府依內政部都市計畫委員會要求，逐戶列管2018年前存在的住戶、工廠，並承諾可戶戶安置，對於不願參加區段徵收的所有權人也皆剔除，但至今因仍有人反對，反對的原因為何？北市府地政局長張治祥表示，主要是反對現在的生態社子島都市計畫內容，以及反對全區區段徵收。

陳政忠說，當防洪計畫、環評、區段徵收計畫書皆核定、都市計畫細部計畫核定通過，且開發五大問題皆已解決，後續開發期程為何?他擔心未來2024總統大選，他很擔心柯文哲的民眾黨和民進黨的關係，影響開發，全案會不會胎死腹中。

張治祥表示，社子島開發案期程都尚在市府掌握中，預計最晚明年6月將區段徵收計畫提報內政部，對於議員要求提前至4月，將會繼續努力。

北市環保局表示，目前環評會進度，要求說明生態社子島內涵、引進產業規劃、照顧弱勢等內容，由土地開發總隊於本月底將相關回應送環評會續審，對於14位府外委員會審議，也會予以協助。