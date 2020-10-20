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捷運東環段廣設捷運出入口恐無望 議員：給明確講法

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員李明賢表示，東環段若無法增設站點或出入口，北市捷運局應給明確說法。記者胡瑞玲／攝影
北市議員李明賢表示，東環段若無法增設站點或出入口，北市捷運局應給明確說法。記者胡瑞玲／攝影

北市捷運局為捷運環狀線東環段舉辦3場地方說明環及1場環境影響說明會，地方民眾討論熱烈，北市議員李明賢今在議會交通委員會指出，市府在說明會表示會研議民眾提出增設站體及出入口的建議，但卻不見其作為，若無法增建應給明確講法。

Y35站鄰近舊宗路一段、行善路路口，附近有好市多、大潤發等賣場；Y36站點則鄰近捷運松山站與松山火車站，未來將設連通道，讓民眾可直接轉乘台鐵及捷運。

週美里丘麗玲建議，希望能在位於舊宗路一段、行善路北側的Y35站設置12個出入口，不僅方便銜接附近科技公司、賣場、社會住宅，還可帶動經濟。

一名週美里里民也說，周美里周邊擁有國小、工廠、科技公司，成美橋兩側也都是住宅區，然而卻沒有設置任何車站，盼能在Y35、Y36站之間設點，解決交通需求。

李明賢詢問，東環線新設車站及新增出入口 何時可做出來評估？捷運局長張澤雄表示，現在已委外做評估，預定年底提出報告，但增加一個地下車站要30億元，東環段總經費上限為922億，若要增加費用就須地方政府來負責。

李明賢表示，以介於Y35、Y36站之間的新明國小為例，若要新增站點光車站體就須30億元，加上土地徵收及其他費用，整體需約50億元，整體評估下來，似乎可行性不高。若無法增設，捷運局應明確向民眾說明，不要說納入研議，讓民眾有期待。

張澤雄表示，由於站點之間距離太近，加上靠近過河路段，但會考慮如何讓新明國小學生方便使用車站，像是利用興建陸橋及地下道來做連通。

另外，李明賢還指出，Y35站鄰近大賣場，如何與賣場做銜接等作法也應考量，張澤雄則回應，Y35站出站就是大賣場，但有考慮增設在賣場前增設出入口提供服務。

捷運環狀線 李明賢 北市

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