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議員指淡北道路恐衝擊交通 北市：已規劃配套

中央社 / 台北20日電

台北市議員黃郁芬指，淡北道路台北端部分恐衝擊北投區交通，建議台北市政府知會新北市政府先提升淡海輕軌公車運量等作法。交通局今天說，已規劃配套措施告知新北市。

台北市議會交通委員會今天召開會議，北市府交通局長陳學台等官員列席報告，包含「淡北快速道路台北端交通影響評估」等專案。

無黨籍北市議員黃郁芬質詢時說，淡北快速道路擬明年動工，但多數北投區居民認為興建淡北道路恐造成台北端交通衝擊，像讓大度路、立德路附近交通混亂等，居民日前在說明會時也砲聲隆隆，反對興建淡北道路，北市府應重視居民聲音。

她表示，興建淡北道路是要改善台2線車流量，但有可能變成民眾改開私人運具，導致無法提升大眾運輸使用率，建議台北市政府先知會新北市提升淡海輕軌、公車運量等作法，才是改善交通的方式。

陳學台答詢時說，已提交通改善配套措施給新北市，包含提升大眾運輸使用率等，會持續跟新北市溝通，也規劃先拜訪當地里長，說明北市管制淡北道路台北端相關作法。

陳學台事後接受媒體聯訪時表示，淡北快速道路今年1月間通過環保署環評審查，對於改善台北端交通改善配套措施，包含規劃在大度路、中央北路口設地下穿越道；大度路、立德路採高架橋等方式。

他說，其他提升大眾運輸使用措施作法，包含淡北道路開放公車行駛或規劃快速公車路線，設匝道管控儀或高承載管制，沿線設監控設施掌握車流量，新北市承諾會配合，並把配套措施納入環評報告書。

公車 淡海輕軌

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