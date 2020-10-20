喵星人想什麼？北市開辦10大寵物主題課程即日起報名

台北市打造友善動物城市，產發局動物保護處將開辦10大寵物主題免費課程，邀民眾「帶著萌寵趣上課」，即日起開放報名。

「我家的貓皇大人到底在想什麼?」「我家狗狗需要注意什麼才能頭好壯壯?」這些飼主常見的疑惑，將在寵物主題課程幫忙解惑。

動保處表示，北市府11月將開辦10場次「免費」寵物主題課程，內容涵蓋「寵物行為」及「寵物健康」兩大主題，每場次限量20位名額，自即日起開放報名(報名連結：http://sc.piee.pw/x8zth )，所有課程皆在臺北市動物友善空間舉辦，讓飼主也能「帶著萌寵趣上課」，一同學習毛知識。

動保處表示，今年8月舉辦「帶著萌寵打卡趣」活動後，為了讓飼主帶寵物到動物友善空間，也能時時注意寵物應有外出禮儀，維持正確飼主觀念，11月加碼推出的10場次寵物外出禮儀主題課程，包括寵物行為與寵物健康兩大面向。