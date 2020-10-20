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喵星人想什麼？北市開辦10大寵物主題課程即日起報名

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
「我家的貓皇大人到底在想什麼?」「我家狗狗需要注意什麼才能頭好壯壯?」這些飼主常見的疑惑，將在寵物主題課程幫忙解惑。圖／北市動保處提供
「我家的貓皇大人到底在想什麼?」「我家狗狗需要注意什麼才能頭好壯壯?」這些飼主常見的疑惑，將在寵物主題課程幫忙解惑。圖／北市動保處提供

北市打造友善動物城市，產發局動物保護處將開辦10大寵物主題免費課程，邀民眾「帶著萌寵趣上課」，即日起開放報名。

「我家的貓皇大人到底在想什麼?」「我家狗狗需要注意什麼才能頭好壯壯?」這些飼主常見的疑惑，將在寵物主題課程幫忙解惑。

動保處表示，北市府11月將開辦10場次「免費」寵物主題課程，內容涵蓋「寵物行為」及「寵物健康」兩大主題，每場次限量20位名額，自即日起開放報名(報名連結：http://sc.piee.pw/x8zth )，所有課程皆在臺北市動物友善空間舉辦，讓飼主也能「帶著萌寵趣上課」，一同學習毛知識。

動保處表示，今年8月舉辦「帶著萌寵打卡趣」活動後，為了讓飼主帶寵物到動物友善空間，也能時時注意寵物應有外出禮儀，維持正確飼主觀念，11月加碼推出的10場次寵物外出禮儀主題課程，包括寵物行為與寵物健康兩大面向。

近年隨著寵物數量逐年提升及寵物老年化議題逐受重視，今年度的課程，除貓咪行為諮詢獸醫師林子軒、寵物行為訓練師郭妮妮，分別教飼主如何面對貓星人行為及提供狗狗出門與居家行為訣竅外，亦邀請獸醫師徐子琄及余騰瑋為大家解說狗貓糖尿病及老年犬心臟疾病。

台北市打造友善動物城市，產發局動物保護處將開辦10大寵物主題免費課程，邀民眾「帶著萌寵趣上課」，即日起開放報名。圖／北市動保處提供
台北市打造友善動物城市，產發局動物保護處將開辦10大寵物主題免費課程，邀民眾「帶著萌寵趣上課」，即日起開放報名。圖／北市動保處提供

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