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急蓋淡北道路 北市議員批：先檢討淡海輕軌運量

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員黃郁芬質疑，新北不先改善淡海輕軌運量，反堅持蓋淡北道路，有違提升大眾運輸使用目標。聯合報系資料照
北市議員黃郁芬質疑，新北不先改善淡海輕軌運量，反堅持蓋淡北道路，有違提升大眾運輸使用目標。聯合報系資料照

新北市政府進行淡北道路興建，但北市居民反彈聲量大，北市議員黃郁芬今在議會交通委員會時質疑，新北淡海輕軌營運表現極差毫無作為，卻堅持施作淡北道路，要求北市交通局與新北溝通先增加輕軌班次量，議員陳炳甫也建議要加強地方溝通。

黃郁芬指出，新北市府為淡北道路舉辦4場地方說明會卻砲聲隆隆，不僅居民反彈，6位前北市交通局長也連署反對，但新北執意興建、北市態度不明，在地溝通嚴重缺乏，「好像北市府要硬推北市民眾不接受的重大交通建設。」

黃郁芬表示，北市推動大眾運輸，新北環評也將其納入評估，淡海輕軌營運表現「有很大進步空間」，毫無作為一心只想蓋淡北道路，希望北市交通局也能拿出新北蓋淡北道路的堅持，要求新北增加淡海輕軌班次，方便捷運竹圍、紅樹林站民眾搭乘，提高大眾運輸使用率。

陳炳甫則說，可以理解居民反對原因，北市交通局應向民眾說清楚為何要蓋淡北道路，當地車流量本來就很多，難道不蓋淡北道路民眾都會搭乘大眾運輸嗎？民眾有開車需求，市府就該去多說明有無淡北道路有何影響，以及後續配套方案為何，建議多加強在地溝通。

北市交通局長陳學台表示，市府一開始有質疑為何有了淡江大橋及淡江輕軌，還要做淡北道路，經過後續討論、分析後發現，儘管有了淡江大橋及淡海輕軌，也僅舒緩台2線24％的車潮，轉移量不多，才會做淡北道路。

針對淡海輕軌營運亮不佳部分，交通局表示，沒有特別向新北市要求淡海輕軌的部分，但有要求提升大眾運輸使用率，新北未來目標也會提升大眾運輸使用量，從原本的50％提高至58％，這些都有具體承諾在環評書中。

另外，交通局也提出提升大眾運輸使用率計畫，像是淡北道路增開跳蛙公車、台2線規畫往台北市公車專用道，以減少私人運具使用，以及淡北道路沿線設置交通監控設施，以利及時掌控車流狀控，適時啟動高乘載貨匝道儀控。

淡海輕軌

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