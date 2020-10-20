快訊

我駐外人員遭痛毆…陸方撤告 斐濟承諾派員協助我未來活動

評／日媒認證 蘇內閣早是國際級染指媒體黑手

難得天文景象 木星土星合月22日晚間可觀看

中央社 / 台北20日電

台北市天文館表示，23日將發生木星土星合月天文景象，當日兩星先後於凌晨1時及上午11時合月，建議22日晚間觀看，可見到一彎眉月、木星和土星相近簇擁於西南方天空。

天文館表示，從地球中心向外看，行星和月球經度相同時，稱為行星合月，通常是一個農曆月中行星和月球較接近時；木星與土星目前都位於人馬座，角距離很近，因此23日恰巧發生木星與土星同日合月。

天文館指出，首先登場是23日1時12分的木星合月，木星位在月球以北約2.02度；23日上午11時42分則發生土星合月，土星在月球以北2.58度。

天文館表示，木星土星合月發生時間較接近22日晚間，因此建議民眾22日晚間觀看。木星、月亮與土星非常顯目，天黑後即出現於南方，晚間10時後陸續西沉。

天文館建議，天文愛好者可選擇西方寬闊處攝影，必能拍得不錯畫面，可清楚看到一彎眉月和木星、土星相近簇擁於西南方天空，千萬別錯過捕捉這難得畫面的機會。

木星 天文館 攝影

延伸閱讀

諾基亞將在月球裝設4G行動網路

美國太空總署攜手Nokia 建置用於月球表面的4G LTE網路系統

殺破狼周運勢／雙子、水瓶工作不順 雙魚小心錢有去無回

殺破狼周運勢／雙子小心陷桃色糾紛 射手職場內暗潮洶湧

相關新聞

急蓋淡北道路 北市議員批：先檢討淡海輕軌運量

新北市政府進行淡北道路興建，但北市居民反彈聲量大，北市議員黃郁芬今在議會交通委員會時質疑，新北淡海輕軌營運表現極差毫無作...

電影成真？新北智慧戰警頭盔 最快年底上路

新北市長侯友宜今接受市政總質詢，民進黨議員賴秋媚戴上新北科技建警計畫中的「警蜂動態影像蒐集機及辨識系統1.0」頭盔，化身...

機車改管擾人清夢 北市文山二警方專案取締近千件

台北市文山二分局警方鑑於青少年改裝機車排氣管，夜間騎乘時常爆出高分貝噪音，擾人清夢，自今年1月起配合環保局發動專案取締，...

喵星人想什麼？北市開辦10大寵物主題課程即日起報名

台北市打造友善動物城市，產發局動物保護處將開辦10大寵物主題免費課程，邀民眾「帶著萌寵趣上課」，即日起開放報名。

北市垃圾車加裝噴霧消毒 明年343輛垃圾車裝設完成

因應新冠肺炎疫情，台北市環保局在清潔隊垃圾車裝設隨車清運消毒系統，當車輛清運壓縮垃圾時，即自動噴灑漂白水丶四級銨消毒，維...

新北都計綠地面積六都吊車尾 侯友宜：1年要種4萬棵樹

新北市議員鍾宏仁今於議會質詢時指出，新北綠化覆蓋率不足，城市中樹木很少，導致許多民眾反映體感溫度很高，尤其新北都市計畫綠...

議員問彩繪牆畫豬八戒和蚊子何意 侯友宜：防治登革熱

各縣市推動城市美學，大街小巷都有牆面彩繪，新北市議員鍾宏仁、李倩萍、林裔綺今在市議會總質詢指出，彩繪剛開始覺得有亮點，但...

跨年防疫無備案 許淑華批觀傳局：要積極不應噤若寒蟬

今年因疫情影響，許多產業受到經濟衝擊，北市府推動跨年活動及振興相關商圈觀光，北市議員許淑華表示，台北市長柯文哲六月提過「...

營業廢棄處理費飆漲 侯友宜：是房地產飆漲

新北市長侯友宜上任後積極處理五股垃圾山問題，民進黨新北市議員黃俊哲今在議會市政總質詢說，營建廢棄物清運成本變高，五股垃圾...

大樓外牆申報天價惹怨 北市訂參考費單面不逾10萬多元

台北市大樓外牆檢測申報天價惹議，北市府暫緩年底開罰。都發局今天赴議會工務委員會專案報告，提出外牆申報新修正辦法。新修正外...

新北病床數不足 侯友宜：再增加2072張病床

新北過去受限雙北同一醫療區域，醫療資源長期不均，新北市議員何淑峯指出，新北每萬人病床數20.59％低於全國標準，新北病床...

樹林焚化廠整修 社區垃圾運費恐漲

新北市樹林焚化廠12月將進行1個月的整建，市議員葉元之昨質詢指出，剩餘的八里及新店焚化廠，光燒清潔隊每日收的1600公噸...

熱門新聞

觀光局長說漏嘴？ 五月天在桃園開唱明年有望到高雄

影／蔥價下跌請工採收不划算 農民上網公告免費送人吃

影／為爸爸圓夢！ 51歲兒子帶78歲父親成功單攻玉山主峰

疑似腦中風 高市議員江瑞鴻送醫治療

違規男女生要親親、牽手繞教室？學童惡夢不敢返校領獎

2021農曆跨年移師台南溪北 郭信良：盼提振溪北觀光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。