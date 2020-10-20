難得天文景象 木星土星合月22日晚間可觀看

台北市天文館表示，23日將發生木星土星合月天文景象，當日兩星先後於凌晨1時及上午11時合月，建議22日晚間觀看，可見到一彎眉月、木星和土星相近簇擁於西南方天空。

天文館表示，從地球中心向外看，行星和月球經度相同時，稱為行星合月，通常是一個農曆月中行星和月球較接近時；木星與土星目前都位於人馬座，角距離很近，因此23日恰巧發生木星與土星同日合月。

天文館指出，首先登場是23日1時12分的木星合月，木星位在月球以北約2.02度；23日上午11時42分則發生土星合月，土星在月球以北2.58度。

天文館表示，木星土星合月發生時間較接近22日晚間，因此建議民眾22日晚間觀看。木星、月亮與土星非常顯目，天黑後即出現於南方，晚間10時後陸續西沉。

天文館建議，天文愛好者可選擇西方寬闊處攝影，必能拍得不錯畫面，可清楚看到一彎眉月和木星、土星相近簇擁於西南方天空，千萬別錯過捕捉這難得畫面的機會。