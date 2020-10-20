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北市垃圾車加裝噴霧消毒 明年343輛垃圾車裝設完成
因應新冠肺炎疫情，台北市環保局在清潔隊垃圾車裝設隨車清運消毒系統，當車輛清運壓縮垃圾時，即自動噴灑漂白水丶四級銨消毒，維護清潔隊員及民眾安全。環保局長劉銘龍說，明年北市垃圾車都會加裝。
環保局指出，今年5月先試2輛，目前裝設53輛，預計明年初343輛垃圾車全部加裝噴霧設備。
環保局說，清潔隊員每日清運垃圾時間長，且垃圾包中成分複雜，為避免成為疫情破口，今年5月試辦在垃圾車上加裝消毒系統，避免在清運的過程中，進行垃壓縮圾破袋時，清潔隊員或民眾受到病毒侵襲，保護民眾的健康與安全，也保護在第一線為大家服務的清潔隊員安全。
環保局表示，為了提高清運時市民及清潔隊員的防疫安全，規畫於收運家戶垃圾車輛裝設噴霧消毒系統力使用漂白水及四級銨，進行壓縮車斗內垃圾包消毒減菌，今年起陸續現有的垃圾車裝設並已將噴霧消毒系統納為新購垃圾車的標準配備，噴霧時清潔隊員也會舉旗，提醒民眾。
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