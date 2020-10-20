新北都計綠地面積六都吊車尾 侯友宜：1年要種4萬棵樹

新北市議員鍾宏仁今於議會質詢時指出，新北綠化覆蓋率不足，城市中樹木很少，導致許多民眾反映體感溫度很高，尤其新北都市計畫綠地面積僅1.3%，六都最後一名，開闢率也才56.6%，僅贏過台南。侯友宜則表示，許多髒亂點變公園都沒有計入，新北人均綠地22.44平方公尺絕對排在前面，農業局每年也會新增4萬棵樹。

侯友宜說，新北的森林覆蓋率76%六都最高，公園則有1006座、面積1萬2249公頃，人均22.44平方公尺，比WHO建議的都市人均綠地9平方公尺多很多，「新北髒亂點變公園都沒有算入，如果都把這些算入，人均22.44平方公尺絕對排在前面。」

鍾宏仁表示，過去朱立倫當市長時期，林口發電廠有一筆碳稅要給新北種樹，但新北市府卻把錢拿來裝LED，本來就有預算編列LED燈裝設及修復，卻因為認為樹已經夠了不想種，「這是很差勁的想法」；侯友宜則回應，現在要求農業局一年要種四萬棵。

另外，鍾宏仁也要求新北市府要整合跨局處，保護樹木，加強違反樹保條例稽查，以免種好的樹又被弄死；農業局回應，民眾申報量很多，各公所跟局處都有在稽查，4月時跨局處組成的學者顧問團，也有開過14次協調會議。