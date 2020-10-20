議員問彩繪牆畫豬八戒和蚊子何意 侯友宜：防治登革熱

各縣市推動城市美學，大街小巷都有牆面彩繪，新北市議員鍾宏仁、李倩萍、林裔綺今在市議會總質詢指出，彩繪剛開始覺得有亮點，但當到處都是的時候開始有反彈，到底是城市美學還是暴力美學。新北市長侯友宜說，責成副秘書長制定景觀設計的標準。

鍾宏仁指出，彩繪牆面到最後變成只要畫上卡通圖案就行，里長爭取彩繪有其道理，但市府在發包、選材的時候應該要幫忙把關，主題是否跟地方有連結，適當的地方有適當表現才合宜。

李倩萍說，彩繪牆是從是社區總體營造開始，連結地方文化、歷史背景，但現在卻是到處有彩繪，市府應該要有主責機關負責平台統整，不該任由區公所、里發揮，新北可與復興美工、輔大、台藝大等藝術相關科系合作。

林裔綺表示，里長看見其他里有彩繪，就會爭取自己里內也要有，彩繪牆第一年很漂亮，但東北角長期下雨，到第二年因為漆料關係變黑，這已經不是經費上核銷，不是每個地方都適合。

李倩萍也說，有牆面彩繪上豬八戒、孫悟空、唐三藏、蚊子，到底這圖有什麼意涵。侯友宜說，可能跟宣導登革熱有關。李倩萍則說，登革熱跟豬八戒有什麼關係？

侯友宜說，彩繪牆面要融入在地特色、文化、景觀，公部門彩繪需有有設定主題才能畫，豬八戒、孫悟空、唐三藏、蚊子可能是里長自己配合款所彩繪，將責成副秘書長針對景觀設計制定標準，並進行整合。