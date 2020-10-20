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跨年防疫無備案 許淑華批觀傳局：要積極不應噤若寒蟬

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
北市議會第13屆第4次定期大會今天教育委員會專案報告。記者潘永鴻／攝影
北市議會第13屆第4次定期大會今天教育委員會專案報告。記者潘永鴻／攝影

今年因疫情影響，許多產業受到經濟衝擊，北市府推動跨年活動及振興相關商圈觀光，北市議員許淑華表示，台北市長柯文哲六月提過「預計疫情11月會捲土重來」，觀傳局卻沒有提出「跨年防疫備案」，通批大型活動只提救經濟，卻無防疫配套方案，恐怕不容小覷。

台灣新冠肺炎疫情趨緩，台北市長柯文哲曾預計疫情11月會捲土重來，擔心如果鬆懈了，等到秋冬疫情再回來就會「踢到鐵板」。

許淑華在北市議會教育委員會表示，這次跨年活動經費3200萬，誰都不能預測接下來疫情發展，應該要有防疫停辦或是其它方案的策略，與各單位廠商合作需事先給配套措施，免得影響作業。

北市觀傳局長劉奕霆表示，此次為專案報告，並沒有加入防疫作為，如果疫情爆發都會配合中央準則辦理大型活動，也都會按照SOP執行。如中央在11月以前未有任何發布，活動將繼續辦理，如宣布重大事件，北市府也會全力配合。

劉奕霆說，中央流行疫情指揮中心若有最新發佈，在台北地區出現10到15例的不明感染源的狀況，跨年演唱會就會停辦，台北市政府將會考量改由「線上演唱會」，不開放民眾現場參與。

許淑華痛批，跨年活動每年出席人數眾多，這次觀傳局卻沒有提出防疫考量，把教育委員會專案報告，弄得像是工作報告，卻無提出初步備案。

對於「跨年防疫備案」何時提出？劉奕霆說，備案已經妥善準備好，觀傳局有初步規劃，不過目前尚未定案，下週將會在府級會議，向長官報告說明。

此次跨年活動及振興相關商圈觀光，毫無防疫內容，許淑華表示，距離跨年僅剩兩個月，觀傳局應該要積極，不應噤若寒蟬，還要等到下周府級報告才能有答案，質疑擺錯重點。

台北市觀傳局長劉奕霆出席北市議會第13屆第4次定期大會。記者潘永鴻／攝影
台北市觀傳局長劉奕霆出席北市議會第13屆第4次定期大會。記者潘永鴻／攝影

疫情 北市 跨年

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