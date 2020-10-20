聽新聞
test
0:00 / 0:00
跨年防疫無備案 許淑華批觀傳局：要積極不應噤若寒蟬
今年因疫情影響，許多產業受到經濟衝擊，北市府推動跨年活動及振興相關商圈觀光，北市議員許淑華表示，台北市長柯文哲六月提過「預計疫情11月會捲土重來」，觀傳局卻沒有提出「跨年防疫備案」，通批大型活動只提救經濟，卻無防疫配套方案，恐怕不容小覷。
台灣新冠肺炎疫情趨緩，台北市長柯文哲曾預計疫情11月會捲土重來，擔心如果鬆懈了，等到秋冬疫情再回來就會「踢到鐵板」。
許淑華在北市議會教育委員會表示，這次跨年活動經費3200萬，誰都不能預測接下來疫情發展，應該要有防疫停辦或是其它方案的策略，與各單位廠商合作需事先給配套措施，免得影響作業。
北市觀傳局長劉奕霆表示，此次為專案報告，並沒有加入防疫作為，如果疫情爆發都會配合中央準則辦理大型活動，也都會按照SOP執行。如中央在11月以前未有任何發布，活動將繼續辦理，如宣布重大事件，北市府也會全力配合。
劉奕霆說，中央流行疫情指揮中心若有最新發佈，在台北地區出現10到15例的不明感染源的狀況，跨年演唱會就會停辦，台北市政府將會考量改由「線上演唱會」，不開放民眾現場參與。
許淑華痛批，跨年活動每年出席人數眾多，這次觀傳局卻沒有提出防疫考量，把教育委員會專案報告，弄得像是工作報告，卻無提出初步備案。
對於「跨年防疫備案」何時提出？劉奕霆說，備案已經妥善準備好，觀傳局有初步規劃，不過目前尚未定案，下週將會在府級會議，向長官報告說明。
此次跨年活動及振興相關商圈觀光，毫無防疫內容，許淑華表示，距離跨年僅剩兩個月，觀傳局應該要積極，不應噤若寒蟬，還要等到下周府級報告才能有答案，質疑擺錯重點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言