營業廢棄處理費飆漲 侯友宜：是房地產飆漲

新北市長侯友宜上任後積極處理五股垃圾山問題，民進黨新北市議員黃俊哲今在議會市政總質詢說，營建廢棄物清運成本變高，五股垃圾山開發後未來垃圾要去哪。侯友宜說，整頓五股垃圾山跟廢棄物企理暴漲、廢棄物去哪無關，是營建業蓬勃發展、房地產飆漲，造成大量開發。

今年中傳出因新北整頓五股垃圾山，導致營建廢棄物轉進台北市的分類場丟棄，也使得台北處理廠爆滿，造成業者喊價、漲價，而新北也只有3家處理廠，無法處理爆量的營建廢棄物

侯友宜說，五股垃圾山有55家砂石棧場，將輔導合法納管，整頓五股垃圾山跟廢棄物暴漲無關，是現在房子蓋得多、營建業蓬勃發展、房地產飆漲，除了合法土資場擴建增加，新北也歡迎新設立合法土資場。

侯友宜指出，台北港填海造陸的環評、環差已過，細部檢驗項目還在協調，未來希望收公共工程廢棄物外，也收民間廢棄物，並分配一定的量給新北市，環保局持續跟中央協調。

另外新北樹林焚化廠12月將進行1個月的整建，只剩八里及新店焚化廠，黃俊哲還說，疫情期間垃圾量增加，垃圾處理量卻減少，社區處理垃圾負擔也增加，導致收運垃圾漲價。

侯友宜說，焚化廠雖然在歲修，社區垃圾佔家戶垃圾僅8％，優先收民生垃圾、一般事業廢棄物後面收，已要求環保局緊盯業者不要藉口焚化廠歲修隨便漲價，該處罰就處罰。