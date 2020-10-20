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大樓外牆申報天價惹怨 北市訂參考費單面不逾10萬多元

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市大樓外牆磁磚掉落砸傷人頻傳，市府要求全市4393棟老舊高樓，應做外牆健檢申報。 圖／聯合報系資料照片
北市大樓外牆磁磚掉落砸傷人頻傳，市府要求全市4393棟老舊高樓，應做外牆健檢申報。 圖／聯合報系資料照片

北市大樓外牆檢測申報天價惹議，北市府暫緩年底開罰。都發局今天赴議會工務委員會專案報告，提出外牆申報新修正辦法。新修正外牆申報將採「分類分期」、「由公而私、公安優先」，北市曾掉過磁磚等75棟潛在危險建物，須2021年7月至12月申報；其他510棟公有建物2022年1月起申報；私有3808棟2022年7月起申報，申報期限目前暫定一年。

都發局長黃景茂表示，目前的檢測參考價格，包括檢查打診、打診加鬆脫敲除、打診敲除加防水塗料，每平方公尺約30到60元不等，包括洗窗機、蜘蛛人、吊車等單面牆價格不超過10萬多元，專業診斷人員的簽證費用，則以每案2萬元為參考。

台北市大樓外牆磁磚掉落，砸傷路人事件頻傳，北市都發局首創全國，要求全市4393棟老舊大樓，年底前需完成外牆申報否則開罰，但因檢測申報天價動輒近百萬、加上時間倉促，北市府日前宣布暫緩開罰，改以宣導勸導為主，都發局今赴議會專案報告，提出期程、參考費用的新修正辦法。

黃景茂說，先前議員陳義洲質疑申報價格天價，檢查動輒40萬元，黃說，「我看也傻了...哪有這樣要價的，他(技師)也沒有那個責任嘛...」，北市府列出的參考價表格，也會放上網供社區參考。市府也會到地方舉辦說明會，目前已辦三場，預計舉辦六場。

黃景茂提到，北市府今天晨會也已向市長柯文哲報告，市府也將編列預算，預先針對台北市私有的3千多棟建物進行初步篩檢，包括有沒有洗過窗？有沒有外牆檢修過？都發局會提出初步檢測外牆的大數據建議，若2022年7月開始申報時，私有建物外牆狀況會有較清楚的大數據，應不用到4千多棟都要申報。

黃景茂說，檢查之後，若大樓外牆沒有壞掉的就可以只要簽署，或檢查之後直接就將鬆動的磁磚拿到不需後續診斷，至於若有嚴重問題的就需後續請診斷人員再提改善策略，包括外牆整修、或都更等改善計畫。

建管處長劉美秀說，這次的參考價格是經過與雙北20至30家修繕業詢價，以老屋健檢經驗，專業診斷人員簽證費用，以每案2萬元為參考。

議員洪健益則質疑，北市府推動11層樓以上的老舊大樓外牆申報機制，但若技師簽證申報後，社區還是掉落磁磚砸傷人，技師有沒有責任？黃景茂表示，責任應該還是社區公寓大廈。王欣儀也質疑，社區管委會花錢檢測申報，結果簽證的技師沒有責任，社區不是冤大頭？

議員要求，申報簽證機制相關責任應釐清，黃景茂說，後續若發生問題，會來釐清相關責任歸屬。

台北市大樓外牆檢測申報天價惹民怨，北市都發局今天赴議會工務委員會專案報告，提出外牆申報新修正辦法。記者林麗玉／攝影
台北市大樓外牆檢測申報天價惹民怨，北市都發局今天赴議會工務委員會專案報告，提出外牆申報新修正辦法。記者林麗玉／攝影

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