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2024選不選總統？ 綠議員嗆侯友宜：老人癡呆沒辦法選

聯合報 / 記者吳亮賢王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜今至議會接受總質詢。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今至議會接受總質詢。記者吳亮賢／攝影

新北市長侯友宜今至議會接受總質詢，民進黨團總召林銘仁率先針對2024議題發難，不斷詢問侯要不要選總統，但侯僅重申，活在當下才是最重要的事情，令林銘仁氣得說，侯曾說過不一定會連任，台灣人都解讀要選總統，卻說沒有表態、活在當下，「是得到老人痴呆症？老人痴呆症沒辦法選總統耶。」

林銘仁指出，侯的施政民調第一名，成為國民黨代表人物，許多人也希望他能參選總統，但侯先前接受媒體訪問時，卻說「誰說我一定要連任？」引發外界聯想，是不是代表要參選2024總統？

侯友宜則表示，我從基層刑警上來，經歷無數戰役，明天和意外不知道哪個先來， 只有努力活在當下，盡好應盡責任才是該做的事，2022、2024都還太遠。

對於國民黨台北市議員徐巧芯拋出恢復徵兵制議題，林銘仁也詢問侯同不同意，侯友宜則表示，一切可提升國力的方式都願意，但仍要評估。

林銘仁則表示，侯碰到問題就迴避，媒體關注就發表意見，答案避重就輕，他更嗆侯，「像全台灣2300萬人都解讀你要選總統，你卻說我沒有表態、活在當下，是得到老人痴呆症？老人痴呆症沒辦法選總統耶，老年痴呆症別人不會投給你耶，連任都有問題。」　

侯友宜 國民黨

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